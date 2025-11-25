Oscar Aguad: "Yo creo que antes de jurar, Presti debería pasar a retiro"

El exministro de Defensa, Oscar Aguad, consideró este martes que “antes de jurar” el designado ministro teniente general Carlos Presti “debería pasar a retiro”.

“Me hace un poco de ruido”

“La designación de los funcionarios es responsabilidad y atribución del presidente. Pero en este caso me hace un poco de ruido que sea un militar en actividad. Esto en realidad la ley de Defensa no lo permite”, explicó el exfuncionario.

“Los militares no pueden mezclarse en la actividad política porque además ser ministro significa adherir al gobierno en el cual se presta servicios. Y esa adhesión política está prohibida para los militares”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Por eso me hace un poco de ruido que Presti sea un militar en actividad. Yo creo que antes de jurar, Presti debería pasar a retiro”, subrayó Aguad.

Además señaló que “esa es una cuestión que no es formal, simplemente porque la ley de Defensa se dictó en el gobierno de Alfonsín con el objetivo principal de establecer un marco de control civil sobre las Fuerzas Armadas”.

“Pasar a retiro”

Al ser consultado sobre si iban a pasar a retiro quienes tengan un cargo mayor al de Presti, Aguad respondió: “Sí, por supuesto. Hay creo una gran cantidad porque es muy joven Presti. En el tiempo que yo fui Ministro de Defensa, que no hace tanto, Presti era coronel. Es decir, que es un militar de muy corta edad, para los rangos superiores de las Fuerzas Armadas. Sí, van a pasar al retiro muchísimos militares”.

Aunque luego aclaró: “Ahora sí, si Presti pasa a retiro, esa purga de gente de rango más antiguo que Presti no se produciría”.

“No sé cuál es la finalidad para la que un militar en actividad asuma como ministro de Defensa. La verdad que no conozco”, aseveró.

También expresó que “el presidente es un hombre muy audaz y toma determinaciones de este tipo”. “Forma parte de su forma de ser, de su personalidad, y yo no objeto de ninguna manera”, recalcó.

“Pero el tema de las Fuerzas Armadas para la Argentina es un tema muy sensible y debiéramos tener cuidado en eso. Presti a lo mejor puede llegar a ser un gran ministro de Defensa. Simplemente hay que pasarlo a retiro antes de que jure”, concluyó.