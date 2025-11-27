Córdoba, capital del alquiler: el “efecto estudiante” que desborda barrios y dispara valores

Córdoba capital concentra entre el 34% y el 35% de hogares que alquilan, según explicó Daniela Gargantini, investigadora del CEVE-Conicet luego de la presentación de la primera encuesta federal sobre la situación inquilina en Argentina.

La ciudad duplica el promedio nacional, 21%, y se consolida como uno de los mercados más tensionados del país. “ Argentina no tiene datos oficiales certeros sobre la situación de vivienda en alquiler, más allá de la que podemos tener a partir de censos”, explicó la investigadora a Canal 10.

Los investigadores detectaron un patrón que ya moldea el mapa urbano: entre noviembre y marzo, Córdoba recibe un aluvión de estudiantes que llegan desde toda la provincia y el país.

Ese proceso, referido como “estudiantificación”, dispara la demanda en zonas estratégicas: Ciudad Universitaria y su anillo cercano, y produce un efecto dominó: aumentos estacionales, contratos más breves y un desplazamiento de quienes buscan alquiler permanente.

Al ser consultada por Canal 10 sobre por qué Córdoba lidera el porcentaje de inquilinos, fue directa: “La llegada de estudiantes hace que determinadas zonas y barrios de la ciudad vean elevados sus valores de alquiler. Y eso pone en tensión a quien necesita alquilar de manera permanente”, sostuvo.

No falta vivienda: falta acceso

Uno de los datos más disruptivos del estudio es que Córdoba no padece un problema de oferta, al menos en términos estadísticos.

Gargantini explicó que la población creció 17% en la última década, mientras que el parque habitacional aumentó 31%.

Sin embargo, esa disponibilidad no se traduce en accesibilidad: las unidades nuevas se orientan a sectores que pueden cumplir requisitos altos, desde ingresos comprobables hasta garantías costosas. El resultado: un mercado que excluye incluso a sectores medios.

El alquiler como destino inevitable

La encuesta federal muestra un fenómeno extendido en todo el país, pero especialmente agudo en Córdoba: cada vez más hogares alquilan porque acceder a la propiedad se volvió inalcanzable.

No solo para familias de bajos ingresos: la clase media también quedó fuera del sueño del terreno propio o la vivienda, lo que empuja el índice de “inquilinización” a niveles récord. “Hoy acceder a un terreno o a una vivienda en Córdoba o en cualquier lugar del país es prácticamente imposible para la mayoría de los sectores, no solo para los populares”, afirmó la investigadora a Canal 10.