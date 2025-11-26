Arroyito celebra otro año con superávit en sus cuentas: "Nos agarró el gustito de hacer obra pública"

Arroyito cumplió 247 años y los celebró con una mirada al pasado, pero también con una proyección que su intendente define como “potencial para adelante”. Gustavo Benedetti asegura que, pese a los desafíos económicos que atraviesa el país, la localidad mantiene crecimiento, equilibrio contable y una apuesta sostenida a la obra pública.

“Vienen crecimiento y con un potencial para adelante importante, con mucha perspectiva más allá de los tiempos difíciles”, afirmó.



247 años de Arroyito

Uno de los ejes del aniversario fue recuperar memoria e identidad. El municipio asignó nombre a 39 calles con referentes locales ya fallecidos. “Docentes, médicos, empresarios…”, enumeró el intendente, citando a Don Juan Berti y a la pareja Benvenuto-Nicolina, dueños de un viejo almacén de ramos generales.

Benedetti defendió este criterio territorial: “Si tenemos gente que ha hecho que nosotros estemos parados hoy donde estamos porque han laburado y porque se han quedado a vivir en el pueblo aún en tiempos difíciles”, señaló al destacar que el homenaje busca poner en valor historias propias, no ajenas.

La gestión también replicó pasado productivo. Arroyito, recuerda Benedetti, nació entre aserraderos y algarrobos. Como gesto simbólico, el municipio plantó 150 ejemplares recién esta semana. “Un poco en homenaje a todo lo que nos dio la vida al pueblo”, describió. El objetivo, dice, es simple: “mantener lo que está, pero tener viva la historia”.

La tecnología también ocupó lugar en los festejos. Utilizaron inteligencia artificial para recrear visualmente a dos exintendentes fallecidos, incorporándolos en un video donde “revividos” recorren puntos históricos de la ciudad. “La inteligencia artificial tomada para bien, uno le da mucha satisfacción”, valoró Benedetti.



Pasaron las elecciones nacionales

En el plano político nacional, el intendente observó una contradicción en el voto reciente. “La gente no votó fotos ni candidatos, votó partido”. Según su mirada, el Gobierno nacional mantiene respaldo por la baja de inflación, pero advierte que los costos sociales siguen cayendo sobre municipios y provincias.

“El remedio de la gente, los pasajes de la gente, las ayudas para pagar la luz o alquileres los siguen sosteniendo los estados más cercanos”, remarcó para destacar el esfuerzo de los municipios.

El punto más sólido de la gestión actual está en las cuentas públicas. Benedetti confirmó que Arroyito cerrará el año con superávit cercano a 1.500 millones de pesos, alrededor del 4 o 5% del presupuesto municipal.

“Venimos con varios años siempre de superávit”, indicó. Sin rectificaciones presupuestarias y con gastos controlados, la administración financia obras con fondos propios. Allí aparece la frase que define el momento político: “Nos agarró el gustito de hacer obra pública”.



Presupuesto 2026



Benedetti comentó que están en pleno armado y estudio del Presupuesto para el próximo año. El esquema tributario se rediseñó para sostener previsibilidad. “Las tasas se ajustan por inflación al igual que los sueldos”, explicó.

Licencias y multas se actualizan por valor nafta, mientras que el agua acompaña la evolución del costo eléctrico, que representa el 70% del servicio. La tasa comercial bajó del 5% al 4,75% y se sumó un 5% de descuento por pago en término.

En paralelo, la mora subió con referencia al sistema bancario para desalentar atrasos: “Hemos puesto el interés por mora equivalente al Arca, a la vieja Fibo”.

La ejecución urbana avanza con contribución por mejora, pero con una diferencia: el municipio financia la obra y cobra después. “Financiemos nosotros y después cobramos con obra terminada y vamos por todo”, sintetizó. Con ese esquema, Arroyito construye actualmente 89 viviendas, un número que Benedetti califica como récord, aunque reconoce que el modelo llave en mano no termina de convencerlo: “No me está gustando mucho porque es como mucha comodidad”.