Máxima precaución en Córdoba: rige alerta por incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de Córdoba informó este miércoles que continúa vigente el alerta por riesgo extremo de incendios forestales en toda la provincia. La advertencia responde a un escenario climático crítico que aumenta la posibilidad de que se inicien y propaguen focos ígneos.

El Gobierno evalúa crear un nuevo fin de semana extra largo con el feriado del 8 de diciembre

Según explicó Roberto Schreiner, vocero del organismo, las condiciones actuales —suba de la temperatura, bajo nivel de humedad y fuertes ráfagas de viento— crean un contexto de máxima peligrosidad. En este marco, recordó que está prohibido encender fuego en todo el territorio provincial y llamó a evitar cualquier actividad que pueda derivar en un incendio.

Las autoridades reiteraron que, ante una emergencia, la población debe comunicarse a los canales oficiales:

- 0-800-888-38346 (guardia permanente),

(guardia permanente), - 100 (Bomberos Voluntarios)

(Bomberos Voluntarios) - 911 (Policía)

El objetivo es agilizar la respuesta y evitar que los focos se expandan rápidamente.

La Noche de los Templos: cómo participar gratis del recorrido cultural más famoso de la ciudad

En paralelo, la Policía de Córdoba difundió un aviso del Observatorio Hidrometeorológico que anticipa para el jueves tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El fenómeno podría incluir caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo, vientos intensos y reducción de visibilidad, especialmente en rutas y accesos. Por ello, se solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución para prevenir siniestros viales.