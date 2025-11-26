La Noches de los Templos: cómo participar gratis del recorrido cultural más famoso de la ciudad

Buenos Aires vuelve a encender su mapa espiritual con una nueva edición de "Las Noches de los Templos," el evento que cada año abre las puertas de iglesias, sinagogas, mezquitas y centros culturales para mostrar la riqueza religiosa y arquitectónica de la ciudad. Con propuestas artísticas, charlas, recorridos guiados y degustaciones, la jornada busca promover el diálogo interreligioso y acercar a vecinos y turistas a espacios históricos que forman parte del ADN porteño.

Vuelve la Noche de los Templos: otra experiencia imperdible para recorrer Buenos Aires

Organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta iniciativa reúne a comunidades católicas, judías, musulmanas, ortodoxas, anglicanas, luteranas y budistas, entre otras. Cada templo prepara actividades especiales que permiten conocer sus tradiciones, rituales, música, arte litúrgico y costumbres gastronómicas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los recorridos están pensados para que el público pueda moverse con libertad entre los distintos espacios o seguir los circuitos temáticos organizados por barrios.

Qué se puede ver este año en la noche de los templos

Entre las propuestas más destacadas de esta edición figuran:

- Conciertos corales y de música sacra en iglesias históricas de Monserrat y San Telmo.

- Muestras de arte religioso y visitas guiadas nocturnas en la Catedral Metropolitana y la Basílica del Santo Rosario.

- Ceremonias de bienvenida y explicaciones sobre el culto judío en las sinagogas de Once y Belgrano.

- Charlas sobre cultura islámica y demostraciones de caligrafía árabe en la Mezquita Al Ahmad.

- Meditaciones guiadas y exhibiciones de mandalas en centros budistas de Palermo.

- Talleres sobre iconografía y tradiciones bizantinas en templos ortodoxos rusos y griegos.

La Noche de los Museos, un fenómeno que creció más de un 40% en tres años

Un recorrido accesible y seguro

El evento es gratuito, no requiere inscripción previa y se desarrolla en horario extendido para facilitar la participación. Además, desde el área de Patrimonio BA se recomienda comenzar por un templo cercano al domicilio para evitar traslados largos y aprovechar la experiencia completa.

Habrá voluntarios, guías especializados y personal de seguridad en todos los puntos del circuito, además de transporte público reforzado en las zonas con mayor afluencia.

Una experiencia con impacto turístico y cultural

Desde su primera edición, Las Noches de los Templos se consolidó como una de las propuestas culturales más convocantes del calendario porteño. En 2024, más de 60 templos participaron y 70.000 personas recorrieron los diferentes circuitos, según datos oficiales.

El evento no solo abre espacios generalmente reservados al culto interno, sino que también impulsa el turismo religioso y arquitectónico, celebrando la diversidad que caracteriza a Buenos Aires.