La Noche de los Templos llega con su novena edición para recorrer y descubrir su arquitectura e historia el próximo sábado 29 de noviembre. Los amantes de la cultura tendrán distintos recorridos para hacer durante el evento.
Qué hacer en la Noche de los Templos
Durante la fecha, las personas podrán visitar casi 100 templos, conocer su historia, cultura y arquitectura, además de sus tradiciones y gastronomía tradicional. Por otro lado, las personas tendrán circuitos guiados a partir de las 20:30 hs o de las 21 hs, en diferentes puntos de la Ciudad. Los turistas disfrutarán de seis zonas para recorrer:
Zona 1
-
Iglesia Presbiteriana Sin Heng - Nuevo AvivamientoEsto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
-
Templo Budista Tzong Kuan
-
Iglesia Presbiteriana San Andrés de Belgrano
-
Iglesia Anglicana San Salvador
-
Templo Budista Fo Guang Shan Argentina
-
Capilla Belgrano - IJSUD
-
Iglesia luterana San Pablo
-
Comunidad Benei Tikva
-
Iglesia Luterana La Cruz de Cristo
-
Monasterio Bodhiyana
-
Congregación Luterana "El Redentor"
-
Parroquia Santa María de los Angeles
-
Parroquia San Roque
-
Iglesia Adventista del Séptimo Día - Sede Villa Urquiza
-
Iglesia San Pablo Apóstol
-
Institución Religiosa Perfecta Libertad - Sede Belgrano
-
Soka Gakkai Internacional Argentina
-
Iglesia DAR
Zona 2
-
Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado
-
Comunidad Bene Mizrah
-
Capilla Inmaculada Concepción
-
Parroquia Santa Elena
-
Parroquia Nuestra Señora del Valle
-
Parroquia San Ildefonso
-
Parroquia Nuestra Señora del Rosario
-
Comunidad Llegar Alto
-
Parroquia San Lucas
-
Asociación Internacional para la Consciencia de Krishna
-
Parroquia San Agustín
-
Catedral de la Dormición de la Theotokos
-
Parroquia Greco - Melquita Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Zona 3
-
Basílica Nuestra Señora del Socorro
-
Catedral de San Marón
-
Centro Cristiano Nueva Vida - Auditorio Kraft
-
Primera Iglesia Metodista - Parroquia Esperanza
-
Iglesia Matriz - Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires
-
Catedral Anglicana San Juan Bautista
-
Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Santisima Trinidad)
-
Parroquia San Ignacio de Loyola
-
Basílica Nuestra Señora del Rosario
-
Basílica San Francisco de Asís
-
Parroquia Nuestra Señora de Montserrat
-
Iglesia San Juan Bautista
-
Templo Libertad
-
Basílica Nuestra Señora de La Piedad del Monte Calvario
-
Parroquia Madre Admirable
-
Capilla de La Salle
-
Iglesia Presbiteriana San Andrés - Centro
Zona 4
-
Monasterio Ortodoxo Serbio San Sava
-
Catedral de la Natividad de la Madre de Dios
-
Parroquia Inmaculada Concepción
-
Nordiska Kyrkan – Iglesia Nórdica
-
Iglesia Evangélica Metodista Argentina de la Boca
-
Parroquia San Juan Evangelista
-
ACILBA (Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires)
-
Iglesia Santa Felicitas
-
Iglesia Nueva Apostólica. Sede Central
-
Parroquia San Pedro González Telmo
-
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
Zona 5
-
Mezquita Al-Ahmad
-
Iglesia Cristiana Evangélica Eslava
-
Parroquia San Cristóbal
-
Basílica Santa Rosa de Lima
-
Gran Templo Paso
-
Iglesia Evangélica Metodista de Almagro
-
Centro Mesiánico Derej Haemuná
-
Parroquia Nuestra Señora de Balvanera
-
Iglesia Universal Sede Nacional
Zona 6
-
Capilla Valle 165- IJSUD
-
Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
-
Iglesia Evangélica Armenia "Jesús, Esperanza para Vos"
-
Iglesia Cristo La Solución
-
Parroquia Santa Julia
-
Sede Bahá’í
-
Iglesia Evangélica Bautista de Flores
-
Basílica San José de Flores
-
Santuario Nuestra Señora de Fátima
-
Seminario Internacional Teológico Bautista
-
Iglesia Evangélica Bautista Eslava
-
Comunidad Beit Israel
-
Mezquita At-Tauhid
-
Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo
-
Sociedad Argentina Religiosa Africana Lunda Kioko
-
Parroquia San Francisco Solano
-
Parroquia San Vicente de Paul
-
Iglesia Anglicana Del Buen Pastor
-
Centro Misionero Nuestra Señora de Luján
Cómo funcionará el transporte público
Al igual que en la Noche de los Museos, el transporte público funcionará de forma gratuita a partir de las 19 horas, por lo tanto, podrán viajar en todas las líneas de subte y premetro gratis.
En caso de usar la bicicleta del Gobierno de la Ciudad, desde las 20 hs y hasta el final de la Noche de los Templos, las bicicletas de las estaciones de BA Ecobici serán sin cargo.
MC