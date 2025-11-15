La Noche de los Templos llega con su novena edición para recorrer y descubrir su arquitectura e historia el próximo sábado 29 de noviembre. Los amantes de la cultura tendrán distintos recorridos para hacer durante el evento.

Qué hacer en la Noche de los Templos

Durante la fecha, las personas podrán visitar casi 100 templos, conocer su historia, cultura y arquitectura, además de sus tradiciones y gastronomía tradicional. Por otro lado, las personas tendrán circuitos guiados a partir de las 20:30 hs o de las 21 hs, en diferentes puntos de la Ciudad. Los turistas disfrutarán de seis zonas para recorrer:

Zona 1

Iglesia Presbiteriana Sin Heng - Nuevo Avivamiento Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Templo Budista Tzong Kuan

Iglesia Presbiteriana San Andrés de Belgrano

Iglesia Anglicana San Salvador

Templo Budista Fo Guang Shan Argentina

Capilla Belgrano - IJSUD

Iglesia luterana San Pablo

Comunidad Benei Tikva

Iglesia Luterana La Cruz de Cristo

Monasterio Bodhiyana

Congregación Luterana "El Redentor"

Parroquia Santa María de los Angeles

Parroquia San Roque

Iglesia Adventista del Séptimo Día - Sede Villa Urquiza

Iglesia San Pablo Apóstol

Institución Religiosa Perfecta Libertad - Sede Belgrano

Soka Gakkai Internacional Argentina

Iglesia DAR

Zona 2

Santuario Eucarístico Jesús Sacramentado

Comunidad Bene Mizrah

Capilla Inmaculada Concepción

Parroquia Santa Elena

Parroquia Nuestra Señora del Valle

Parroquia San Ildefonso

Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Comunidad Llegar Alto

Parroquia San Lucas

Asociación Internacional para la Consciencia de Krishna

Parroquia San Agustín

Catedral de la Dormición de la Theotokos

Parroquia Greco - Melquita Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Zona 3

Basílica Nuestra Señora del Socorro

Catedral de San Marón

Centro Cristiano Nueva Vida - Auditorio Kraft

Primera Iglesia Metodista - Parroquia Esperanza

Iglesia Matriz - Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires

Catedral Anglicana San Juan Bautista

Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Santisima Trinidad)

Parroquia San Ignacio de Loyola

Basílica Nuestra Señora del Rosario

Basílica San Francisco de Asís

Parroquia Nuestra Señora de Montserrat

Iglesia San Juan Bautista

Templo Libertad

Basílica Nuestra Señora de La Piedad del Monte Calvario

Parroquia Madre Admirable

Capilla de La Salle

Iglesia Presbiteriana San Andrés - Centro

Zona 4

Monasterio Ortodoxo Serbio San Sava

Catedral de la Natividad de la Madre de Dios

Parroquia Inmaculada Concepción

Nordiska Kyrkan – Iglesia Nórdica

Iglesia Evangélica Metodista Argentina de la Boca

Parroquia San Juan Evangelista

ACILBA (Comunidad Israelita Latina de Buenos Aires)

Iglesia Santa Felicitas

Iglesia Nueva Apostólica. Sede Central

Parroquia San Pedro González Telmo

Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

Zona 5

Mezquita Al-Ahmad

Iglesia Cristiana Evangélica Eslava

Parroquia San Cristóbal

Basílica Santa Rosa de Lima

Gran Templo Paso

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro

Centro Mesiánico Derej Haemuná

Parroquia Nuestra Señora de Balvanera

Iglesia Universal Sede Nacional

Zona 6

Capilla Valle 165- IJSUD

Santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Iglesia Evangélica Armenia "Jesús, Esperanza para Vos"

Iglesia Cristo La Solución

Parroquia Santa Julia

Sede Bahá’í

Iglesia Evangélica Bautista de Flores

Basílica San José de Flores

Santuario Nuestra Señora de Fátima

Seminario Internacional Teológico Bautista

Iglesia Evangélica Bautista Eslava

Comunidad Beit Israel

Mezquita At-Tauhid

Parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo

Sociedad Argentina Religiosa Africana Lunda Kioko

Parroquia San Francisco Solano

Parroquia San Vicente de Paul

Iglesia Anglicana Del Buen Pastor

Centro Misionero Nuestra Señora de Luján

Cómo funcionará el transporte público

Al igual que en la Noche de los Museos, el transporte público funcionará de forma gratuita a partir de las 19 horas, por lo tanto, podrán viajar en todas las líneas de subte y premetro gratis.

En caso de usar la bicicleta del Gobierno de la Ciudad, desde las 20 hs y hasta el final de la Noche de los Templos, las bicicletas de las estaciones de BA Ecobici serán sin cargo.

MC