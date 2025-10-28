La Noche de los Museos es uno de los eventos más esperados organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que se habilitan distintos museos para visitar y conocer sus espacios.
Organizada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, esta 21° edición es perfecta para descubrir y explorar la riqueza cultural que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.
La Noche de los Museos, un fenómeno que creció más de un 40% en tres años | Perfil
Cuándo es la Noche de los Museos
La Noche de los Museos se realizará el sábado 8 de noviembre y se podrá acceder a los distintos museos de 19 a 02 horas. Las personas podrán disfrutar de exposiciones, actividades especiales y visitas a museos, edificios emblemáticos e instituciones.
Qué museos habilitarán sus puertas en la Noche de los Museos
Si bien no se confirmaron los museos que van a estar habilitados en La Noche de los Museos, en las ediciones anteriores participaron los siguientes edificios más emblemáticos:
-
Usina del Arte (La Boca)
-
Torre Monumental (Retiro)
-
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)
-
Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)
-
Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)
-
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)
-
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)
-
Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz (Vélez Sarsfield)
-
Museo River Plate (Núñez)
-
MUNTREF - Sede Hotel de Inmigrantes (Retiro)
-
Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)
-
Radio Nacional (San Nicolás)
-
Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)
Transporte gratuito durante la Noche de los Museos
Para disfrutar de los museos de la ciudad, las personas podrán acceder de forma gratuita a los siguientes transportes públicos:
-
Colectivos: 1 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 31 – 32 – 34 – 39 – 41 – 42 – 44 – 47 – 50 – 51 – 55 – 56 – 57 – 60 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 71 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 – 84 – 85 – 87 – 90 – 91 – 92 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 113 – 115 – 117 – 118 – 127 – 128 – 130 – 132 – 134 – 135 – 136 – 146 – 150 – 151 – 152 – 158 – 161 – 163 – 164 – 168 – 169 – 176 – 177 – 178 – 182 – 188
-
Subtes: líneas A, B, C, D, E, H y Premetro.
-
Ecobici: se podrán realizar hasta 4 viajes de 45 minutos cada uno.