La Noche de los Museos es uno de los eventos más esperados organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado que se habilitan distintos museos para visitar y conocer sus espacios.

Organizada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, esta 21° edición es perfecta para descubrir y explorar la riqueza cultural que ofrece la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo es la Noche de los Museos

La Noche de los Museos se realizará el sábado 8 de noviembre y se podrá acceder a los distintos museos de 19 a 02 horas. Las personas podrán disfrutar de exposiciones, actividades especiales y visitas a museos, edificios emblemáticos e instituciones.

Qué museos habilitarán sus puertas en la Noche de los Museos

Si bien no se confirmaron los museos que van a estar habilitados en La Noche de los Museos, en las ediciones anteriores participaron los siguientes edificios más emblemáticos:

Usina del Arte (La Boca)

Torre Monumental (Retiro)

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) (San Telmo)

Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” (Recoleta)

Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) (Puerto Madero)

Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Montserrat)

Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Núñez)

Museo de Arte Cerámico Fernando Arranz (Vélez Sarsfield)

Museo River Plate (Núñez)

MUNTREF - Sede Hotel de Inmigrantes (Retiro)

Museo Sitio de Memoria ESMA (Núñez)

Radio Nacional (San Nicolás)

Sitio Arqueológico La Cisterna (Montserrat)

Transporte gratuito durante la Noche de los Museos

Para disfrutar de los museos de la ciudad, las personas podrán acceder de forma gratuita a los siguientes transportes públicos: