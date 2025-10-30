El ciclo lectivo 2025 atraviesa los últimos meses del año y muchos estudiantes desean saber cuándo terminan las clases en la Argentina. Si bien el calendario escolar varía según la jurisdicción, todas las regiones del país ya definieron las fechas de cierre del año escolar.

A continuación, te contamos cuándo finalizan las clases 2025 en la Argentina y cuáles son los últimos días de cursada antes del receso de verano.

Cuándo terminan las clases en Argentina

La finalización del ciclo lectivo en Argentina depende de cada jurisdicción. De acuerdo al calendario escolar, las clases terminarán entre el 12 y el 22 de diciembre según cada región del país.

Cada provincia puede definir sus propias fechas, por lo que varían en cada lugar. En todas las instituciones, se deben cumplir 190 días de clases.

Las primeras provincias en finalizar las clases son Catamarca, Jujuy y Santa Fe, con fecha el viernes 12 de diciembre. Mientras que los estudiantes de otros sitios deberán esperar hasta el 19 y 22 de diciembre.

Calendario de finalización de clases 2025

-Buenos Aires: 22/12/25

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19/12/25

-Catamarca: 12/12/25

-Chaco: 19/12/25

-Chubut: 19/12/25

-Córdoba: 19/12/25

-Corrientes: 19/12/25

-Entre Ríos: 19/12/25

-Formosa: 19/12/25

-Jujuy: 12/12/25

-La Pampa: 26/12/25

-La Rioja: 19/12/25

-Mendoza: 19/12/25

-Misiones: 22/12/25

-Neuquén: 19/12/25

-Río Negro: 19/12/25

-Salta: 22/12/25

-San Juan: 19/12/25

-San Luis: 19/12/25

-Santa Cruz: 18/12/25

-Santa Fe: 12/12/25

-Santiago del Estero: 19/12/25

-Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

