Abren las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026 en los niveles Inicial y Primario

Del 1 al 15 de noviembre, las familias chaqueñas podrán realizar la preinscripción online para el ingreso a Jardín de Infantes y Primer Grado de Educación Primaria, a través del portal Tu Gobierno Digital, en el módulo SIE (Sistema Integral de Educación).

El Ministerio de Educación del Chaco informó que el trámite estará disponible para las escuelas públicas de gestión estatal, social e intercultural, además de los jardines privados. Las escuelas primarias privadas, en cambio, mantienen sus propios procesos y fechas de inscripción.

Cómo inscribirse

Los tutores o responsables deberán ingresar con su usuario a Tu Gobierno Digital, seleccionar el módulo SIE y completar la planilla correspondiente.

El sistema permitirá elegir hasta dos escuelas en orden de preferencia. Quienes no tengan acceso a internet podrán acercarse al establecimiento elegido como primera opción para hacer el trámite de manera presencial.

Criterios de prioridad

La asignación de vacantes respetará el siguiente orden:

Hijos del personal docente o no docente de la institución. Hermanos de alumnos que ya asisten a la escuela. Niños que vivan dentro del radio escolar (hasta 1.000 metros). Domicilio laboral de los tutores dentro del mismo radio. En caso de igualdad de condiciones, se realizará un sorteo.

Fechas clave

1 al 15 de noviembre: Preinscripción online.

23 al 28 de noviembre: Confirmación de vacantes de Preferencia 1.

28 de noviembre al 1 de diciembre: Confirmación de Preferencia 2.

2 al 13 de diciembre: Inscripción presencial definitiva.

Documentación requerida

En diciembre, para la inscripción definitiva, se deberá presentar:

Fotocopia del acta de nacimiento actualizada.

Fotocopia del DNI del estudiante y del tutor/a con CUIL.

Certificado de domicilio coincidente con el DNI.

Constancia laboral (si se usó como criterio de prioridad).

Casos especiales

En Nivel Inicial , se priorizarán las salas de 5 años , seguidas por las de 4 y 3, según la edad al 30 de junio de 2026 .

En Educación Especial y Jóvenes y Adultos , la preinscripción será presencial en cada institución del 1 al 15 de noviembre.

Si no se obtiene vacante, desde el 14 de diciembre el sistema mostrará escuelas con cupos disponibles.

Más información y acceso al formulario en educacion.chaco.gob.ar/preinscripcion2026-inicial-y-primario