Cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en cada provincia

El fin del ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial difundido por la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de la jurisdicción.

La diferencia en las fechas se debe a que cada provincia posee autonomía para organizar su propio calendario escolar, siempre bajo la condición de cumplir con los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

Primeras provincias en cerrar

Catamarca, Jujuy y Santa Fe serán las primeras en finalizar el año escolar: sus alumnos tendrán el último día de clases el viernes 12 de diciembre.

En contraste, la provincia de Buenos Aires y Misiones extenderán el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la única en continuar hasta el 26 de diciembre.

Fechas por jurisdicción

De acuerdo con la información oficial, las fechas exactas de finalización son las siguientes:

- 12 de diciembre: Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

- 18 de diciembre: Santa Cruz.

- 19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

- 22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones, Salta.

- 26 de diciembre: La Pampa.

La Secretaría de Educación recordó que el diseño del calendario escolar busca equilibrar los períodos de cursada, receso invernal y feriados nacionales, asegurando los días de clases acordados a nivel federal.

Feriados que restan en 2025

Además del cierre de clases, los estudiantes y docentes deberán considerar los últimos feriados del año:

- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

- 21 de noviembre: feriado puente.

- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

- 25 de diciembre: Navidad.

Con estas fechas, las escuelas del país se preparan para cerrar un año lectivo que cumplió con los parámetros fijados a nivel nacional y que dará paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.