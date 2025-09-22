Nuevo fin de semana largo de cuatro días para noviembre en el calendario 2025

El Gobierno comunicó un nuevo día no laborable y confirmó la anexión de un nuevo fin de semana largo al calendario 2025, que comenzará el viernes 21 y culminará el 24 de noviembre. Debido a que el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el día 20, se traslada al lunes posterior. La iniciativa intenta mostrar cercanía con el rubro que vive del turismo y brindar un alivio a los empresarios del sector.

La medida despertó optimismo entre hoteleros y gastronómicos, que la consideran como “una chance para recuperar el terreno tras meses de actividad en declive”.

Milei adelantó un feriado y habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Mar del Plata comenzó a idear una propuesta para sumar feriados al calendario 2026 ante la crisis del sector turístico a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

Nuevo fin de semana largo

Desde el ente municipal preparan una iniciativa centrada en repuntar el turismo interno, ante los “números preocupantes” que se evidenciaron en la ciudad balnearia durante la temporada baja y la tendencia negativa que se pronunció en vacaciones de invierno.

El decreto 614/2025 incorpora un cambio inédito en la Ley 27.399: ahora, los feriados que coincidan con sábado o domingo podrán trasladarse al viernes previo o al lunes siguiente. La Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, tiene la facultad de decidir dichas modificaciones en el calendario 2025, con la meta de crear más “pausas extendidas” que reactiven las posibilidades de trabajo en el sector hotelero gastronómico.

A partir de esta medida, noviembre contará con un fin de semana XXL:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

Sábado 22 y domingo 23: Fin de semana

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Desde el EMTURyC señalaron que “los arribos de este 2025. son los más bajos en cuatro años”

El Municipio de General Pueyrredon, uno de los principales centros turísticos del país, dio a conocer las estadísticas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) correspondientes al cierre del receso invernal del corriente año y se concluyó que recibió un 1,9% menos de turistas con respecto a la misma etapa del 2024.

Mar de Plata

El número es el más bajo desde la pospandemia, en 2021, cuando se retomó la actividad turística tras las restricciones. Al comparar las estadísticas del EMTURyC se puede mencionar que los arribos de este 2025 son los más bajos cuatro años.

