Verano 2026: cuánto costará alquilar un departamento en Mar del Plata

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata anunció su tabla de valores de referencia para los alquileres de verano 2025-2026, proponiendo un incremento del 25% respecto al año anterior. La cifra contrasta fuertemente con la inflación interanual, que según el Índice de Contratos de Locación (ICL) se ubica en el 50%.

La presentación fue liderada por Guillermo Oscar Rossi, presidente de la institución, quien estuvo acompañado por el titular del Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC), Bernardo Martín. Rossi explicó que la medida busca activamente incentivar la llegada de turistas.

"En un esfuerzo para que el turismo se acerque a nuestra ciudad, proponemos un incremento moderado. Mar del Plata es el faro donde mira el turismo y debemos cuidarlo", afirmó Rossi.

La principal recomendación del Colegio es que todas las operaciones se pacten y se realicen en pesos argentinos, buscando dar certidumbre a los veraneantes y evitar la volatilidad de otras monedas.

Cuánto costarán los alquileres de departamentos en Mar del Plata

La institución aclaró que los siguientes precios son orientativos y pueden variar según la calidad, ubicación y estado del inmueble:

Departamento de 1 ambiente (2/3 personas): desde $300.000 Departamento de 2 ambientes (3/4 personas): desde $470.000 Departamento de 3 ambientes (5/6 personas): desde $690.000 Chalet de 3 ambientes (5/6 personas): desde $940.000

Esta estrategia de "precios competitivos" busca garantizar una alta ocupación, beneficiando tanto a propietarios como al ecosistema comercial de la ciudad. Asimismo, el Colegio de Martilleros hizo un fuerte hincapié en la importancia de contratar siempre a través de un profesional inmobiliario matriculado.

Esta precaución, señalaron, es la mejor manera de evitar estafas, especialmente en las operaciones realizadas a través de portales y redes sociales, garantizando así la seguridad y tranquilidad de las vacaciones. La ciudad se prepara para una temporada que será clave para medir el pulso del turismo nacional.

Cuánto costará alquilar una carpa en Mar del Plata

Muchos balnearios definieron los precios de la temporada pero uno de los más tradicionales, el Balneario 12 de Punta Mogotes, ya definió los valores por día, semana, quincena, mes y temporada con resultados sorprendentes.

A poco más de una semana de informar los precios ya las reservas para la temporada alcanza el 65 por ciento: “La gente se quiere asegurar un lugar y por eso este año tuvimos que tomar antes reservas y definir precios, lo que cuesta una carpa hoy saldrá lo mismo en enero o febrero”, señaló el dueño del Balneario 12, el empresario Augusto Digiovanni.

Una carpa por día costará $80.000, en un valor ya fijado y firme para toda la temporada pase lo que pase, sacando varios días se bonifica el estacionamiento que valdrá $15.000.

El mes entero en enero tiene un valor de $2.000.000, la primera quincena $1.100.000 y la segunda, que es la más fuerte, 1.200.000 pesos.

Los diez días saldrán $800.000 con el estacionamiento bonificado y la semana $560.000. En tanto, en febrero el mes tiene un valor de $1.700.000, la quincena $900.000 y la semana $500.000.

