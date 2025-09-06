Detuvieron en Mar del Plata a un hombre que promovía atentados de Hamás en redes sociales

Un joven fue detenido en Mar del Plata acusado de difundir en redes sociales mensajes antisemitas y de alentar atentados terroristas cometidos por Hamás en distintos países. La investigación se inició a partir de un alerta del FBI, que identificó posteos en la plataforma X donde el sospechoso celebraba los ataques de la organización islamista y llamaba a replicarlos.

Según confirmaron fuentes policiales, el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires notificó a las autoridades argentinas sobre la actividad del usuario, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.°1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, instruyó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal para que avanzara con la pesquisa.

Operativo y detención

Los investigadores realizaron tareas de ciberpatrullaje y analizaron huellas digitales en Internet mediante Inteligencia de Fuentes Abiertas. Ese trabajo permitió localizar el domicilio del acusado en la Costa Atlántica. El perfil detectado se caracterizaba por mensajes en los que avalaba la violencia armada, difundía consignas de odio contra la comunidad judía y celebraba las acciones de Hamás en Medio Oriente.

En el allanamiento, los agentes incautaron una importante cantidad de material informático: tres notebooks, una computadora de escritorio, dos tablets, dos pendrives y un teléfono celular. Los peritajes a esos dispositivos buscarán determinar el alcance de las comunicaciones del sospechoso, si operaba en redes coordinadas y si mantenía contacto con otras personas vinculadas a organizaciones extremistas.

Spectorovsky: “El fin de Hamas podría significar el fin de los rehenes”

El joven quedó detenido y fue imputado por el delito de “intimidación pública”. La Justicia Federal dispuso que continúe privado de la libertad mientras se analizan las pruebas recolectadas. Las autoridades judiciales destacaron que este tipo de conductas, aunque ocurran en el plano virtual, pueden constituir amenazas graves para la seguridad pública, en tanto incentivan delitos de odio y terrorismo.

Trabajo conjunto

Fuentes del caso remarcaron además la cooperación internacional que permitió detectar al sospechoso, en el marco de un esquema de colaboración entre el FBI y la Justicia argentina en investigaciones relacionadas con extremismo violento. “Estos hechos son especialmente sensibles en un país que sufrió dos atentados terroristas en los años noventa y que mantiene protocolos de cooperación activa en la materia”, subrayaron.

La detención se enmarca en un contexto global de creciente preocupación por la difusión de mensajes de odio y la radicalización a través de plataformas digitales. Según especialistas, las redes sociales se han convertido en un terreno fértil para la propaganda extremista y los procesos de captación de nuevos adherentes, lo que obliga a reforzar los mecanismos de control y prevención.