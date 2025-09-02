Spectorovsky: “El fin de Hamas podría significar el fin de los rehenes”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Spectorovsky aseguró que el conflicto entre Israel y Hamás se encuentra en una fase crítica, donde las decisiones militares podrían tener consecuencias devastadoras para los rehenes.

Una nueva ofensiva en medio de tensiones internas

La situación en Israel atraviesa una etapa de profunda división y nerviosismo frente a la nueva ofensiva militar que el gobierno de Benjamín Netanyahu se prepara para lanzar contra Hamas. El ataque, que incluiría la movilización de aproximadamente 60.000 reservistas, tiene como objetivo desmantelar lo que sería “el último bastión de Hamas”.

“Israel prácticamente decapitó a todo el comando central de Hamás, lo que no quiere decir que Hamas esté acabado”, afirmó Spectorovsky. A su vez, explicó que la estrategia israelí ha sido la de eliminar tanto a los líderes militares como a la infraestructura del grupo en Gaza.

Sin embargo, el especialista advirtió que este tipo de ofensiva tiene un alto costo humano y político. “Nos tiene un poco nerviosos esta última confrontación”, expresó, señalando que la sociedad israelí está atravesada por la incertidumbre y el temor.

El principal punto de tensión es la presencia de rehenes israelíes aún en manos de Hamás. Según Spectorovsky, el objetivo de recuperar a los secuestrados choca frontalmente con la estrategia de destrucción total del grupo extremista: “La ofensiva va a ser exactamente sobre el terreno en el cual los rehenes están presos”, advirtió, dejando en claro que sus vidas están en grave riesgo.

Netanyahu entre la presión interna y la espera de Trump

La figura del primer ministro Benjamín Netanyahu también se encuentra en el centro del conflicto. Por un lado, enfrenta la presión de su coalición de ultraderecha que exige una ofensiva total; por el otro, la posible intervención del presidente estadounidense Donald Trump podría ofrecerle una salida política.

“A mí me da la impresión de que lo que quiere hacer Netanyahu es comenzar la ofensiva, y que Trump lo detenga”, analizó el entrevistado, sugiriendo que el primer ministro buscaría exhibir firmeza ante su base política sin llegar al extremo de poner en peligro a los rehenes.

La presión desde Estados Unidos también es creciente.

“Lo que quiere Trump es silencio, terminar con esto. Si bien da apoyo total a Israel, también le pide que lo haga rápido o que no lo haga”, explicó. Esta postura responde no solo al desgaste internacional del conflicto, sino también a tensiones internas dentro del propio Partido Republicano.

En cuanto a la legitimidad de continuar con la ofensiva, Spectorovsky fue contundente: “Hamas, tranquilamente, es irrecuperable. No tiene posibilidad de volver a ser la organización que fue”. Y agregó que incluso sectores palestinos están presionando para su salida de Gaza.

Aun así, el analista no oculta su preocupación por el desenlace. “Lo trágico de esto, y esto es muy trágico, es que sería el fin del Hamas, pero al mismo tiempo sería el fin de los rehenes”, sentenció, planteando la encrucijada ética y política que enfrenta Israel.

Por eso, el futuro inmediato dependerá tanto de las decisiones internas israelíes como de los movimientos geopolíticos. Según Spectorovsky, Netanyahu podría acceder a una negociación parcial como la que ya había planteado meses atrás: liberar a algunos rehenes, abrir una tregua, y mantener abierta la posibilidad de reanudar la ofensiva si las condiciones no mejoran.

“Todo el mundo quiere derrotar al jamás. El asunto es el precio que hay que pagar”, concluyó el analista.

