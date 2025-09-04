El Gobierno negó las “versiones absolutamente infundadas que circularon en los últimos días” respecto a una supuesta interrupción del proceso de admisión de la República Argentina al Visa Waiver Program, destinado que los ciudadanos que viajen a los Estados Unidos ya no necesiten tramitar una visa, y lo atribuyó a “mentiras” de los medios.

El Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, sostuvo en un comunicado que “dicho proceso continúa en curso, en el marco de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos”.

“Asimismo, se aclara que las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program. En medio de las múltiples desinformaciones difundidas durante la campaña electoral, el Ministerio de Seguridad Nacional ratifica su compromiso con la transparencia y con brindar información veraz”, finalizó el texto.

El propio presidente Javier Milei se hizo eco del tema en su cuenta de X, donde lo atribuyó a que “otra vez” los medios están “mintiendo”, al tiempo que citó la desmentida que hizo también el Departamento de Seguridad (DHS) estadounidense.

Ingreso sin visa a Estados Unidos: ¿Se demora el trámite?

La cartera norteamericana señaló que “no hay ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.

Durante la jornada habían circulado rumores sobre una posible decisión de la Casa Blanca de dejar en pausa el proceso de Visa Waiver Program (VWP) para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin tramitar antes la visa.

Más específicamente fue el sitio Axios, que suele filtrar las decisiones del gobierno norteamericano antes que los grandes medios tradicionales, el encargado de informar que el secretario de Estado, Marco Rubio, habría decidido suspender una segunda reunión que iba a concretarse esta semana en Washington sobre el Visa Waiver Program.

“El Departamento de Estado ha mostrado su preocupación por un escándalo de corrupción que está afectando al gobierno de Milei, y quería mantener más conversaciones con Argentina al respecto antes de llegar a un acuerdo sobre visados”, consignó Axios.

Necesitan visa los ciudadanos argentinos para viajar a Estados Unidos en 2025?

El VWP es el sistema que permitiría a los ciudadanos extranjeros viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta 90 días sin necesidad de tramitar una VISA.

El proceso para que la Argentina se sume a ese sistema, del que solo Chile forma parte entre los países de Sudamérica, se formalizó en julio pasado en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

PM / Gi