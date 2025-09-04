Ingreso sin visa a Estados Unidos: ¿Se demora el trámite?

El Gobierno y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado conjuntamente - el pasado 28 de julio - la puesta en marcha del procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas, que permitiría que los ciudadanos argentinos ingresen al país del norte sin visa, sin embargo, este procedimiento se frenó por el momento.

Según el medio especializado Axios, el freno -por ahora momentáneo- por preocupaciones en torno al escándalo de corrupción que salpica a la gestión de Javier Milei, a raíz de la filtración de audios atribuidos al extitular de Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El artículo de Axios, que generó la reacción de Homeland Security, informó que la firma del acuerdo que habilitaría el ingreso de ciudadanos argentinos a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días fue suspendida inesperadamente mientras una comitiva oficial argentina se encontraba de camino a Washington para concretar el entendimiento.

No obstante, desde la cuenta oficial de Homeland Security publicaron el siguiente comunicado en sus redes sociales: “Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que Axios lo considere periodismo. Como les dijimos, no había ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro”.