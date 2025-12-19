Cuál es el momento ideal para cepillarse los dientes y cómo hacerlo correctamente.

¿Es preferente cepillarse los dientes antes o después del desayuno? Según expertos, la respuesta depende de variados factores como la rutina diaria, y los alimentos.

Durante la noche, la producción de saliva disminuye, y esto hace que las bacterias se multipliquen en la boca. Este fenómeno es conocido como aliento matutino, y se debe a la acumulación de placa bacteriana.

Cepillarse los dientes antes del desayuno elimina las bacterias y recobra el esmalte dental, lo que ayuda a prevenir el daño causado por los ácidos presentes en los alimentos.

Sin embargo, si se prefiere cepillar después del desayuno, los expertos recomiendan al menos hacerlo después de 30 minutos o una hora, debido a que sino puede provocar un desgaste microscópico en el esmalte, fomentando el riesgo de caries, y sensibilidad dental.

Especialistas agregan que el cepillado debe durar al menos dos minutos y cubrir toda la superficie de los dientes, incluidas las zonas de difícil acceso.

También se recomienda usar cepillo de cerdas suaves, que debe ser cambiado cada tres o cuatro meses, o antes si las cerdas están desgastadas.