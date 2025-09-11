Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes en CABA

En agosto, el precio del alquiler en dólares aumentó un 0,33% y acumula un incremento del 19,46% en 2025. En los últimos doce meses, el incremento en los valores de los alquileres en moneda extranjera fue del 35,08%, según un informe de Zonaprop.

“A partir de diciembre de 2023, cuando se derogó la Ley de Alquileres, el porcentaje de avisos en dólares comenzó a disminuir y, gradualmente, la cantidad de avisos en pesos superó a los que estaban en dólares. Entre mayo y junio, el 60% de los anuncios se publicaron en pesos; sin embargo, a partir de agosto, los avisos en dólares comenzaron a repuntar”, señala el reporte.

Puerto Madero continúa primero en la lista de barrios con la oferta más cara en dólares, el alquiler de un departamento se ubica en 1.312 dólares mensuales, un 0,51% más bajo que hace un mes atrás, cuando el valor era de 1.319 dólares mensuales. Colegiales, con un precio medio de 1.160 dólares mensuales y Monserrat, con un precio medio de 1.057 dólares mensuales, completan el podio de barrios más caros.

Por el contrario, Balvanera se presenta como la opción más económica de la Ciudad, con un precio medio de 700 dólares por mes. Le siguen San Nicolás y Caballito, con precios medios de 709 dólares mensuales y 719 dólares mensuales, respectivamente.

Los barrios que más aumentaron en dólares

En los últimos 12 meses, el Corredor Noroeste (Chacarita, Villa Crespo y Villa Urquiza) experimentó el mayor incremento en los valores de departamentos en alquiler publicados en dólares, con un alza del 30,90%. Le sigue el Eje Central (Almagro, Balvanera y Caballito) con un aumento de 28,41%.

Por su parte, el Corredor Norte (Belgrano, Colegiales, Núñez, Palermo, Recoleta y Retiro) es la zona con menor variación interanual en el valor de los alquileres, registrando un aumento del 24,17% en el último año. Al analizar la variación mensual, este sector de la Ciudad experimentó un leve retroceso del 0,40%.

“A pesar de ser la única zona con un descenso mensual y el menor incremento interanual, el Corredor Norte sigue siendo una de las áreas más costosas de CABA para alquilar en dólares, con un precio promedio de 901 dólares mensuales por departamento”, indica el reporte.