Entre enero y agosto, el precio del metro cuadrado de las casas acumula un aumento de 6%, ubicándose por encima del de los departamentos, que fue de 5,4%.

El precio del metro cuadrado de una casa se ubica en 1.828 dólares. Una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de 298.993 dólares, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en 493.081 dólares, de acuerdo con un relevamiento de Zonaprop.

Los barrios con la oferta de metro cuadrado más cara para la compra de casas son Palermo (3.527 dólares), Belgrano (2.937 dólares) y Recoleta (2.500 dólares) completan el podio de los barrios más costosos. En contrapartida, el metro cuadrado más barato está en Villa Soldati (713 dólares), Nueva Pompeya (763 dólares) y La Boca 788 dólares.

Las escrituras de compraventa registraron un aumento interanual del 34,5%

En cuanto a los departamentos, el metro cuadrado subió un 0,4% y se ubicó en 2.450 dólares. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,4%, mientras que en los últimos doce meses subieron un 6,5%.

Un monoambiente tiene un valor de 107.530 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en 129.621 dólares y uno de tres ambientes cuesta 178.698 dólares.

Puerto Madero (6.138 dólares), Palermo (3.426 dólares) y Núñez (3.312 dólares) siguen encabezando la lista de barrios con la oferta más cara del metro cuadrado en CABA. Por el contrario, Lugano (1.057 dólares) es el barrio con el valor más bajo para la compra, seguido por Nueva Pompeya (1.440 dólares) y La Boca (1.578 dólares).

Alquileres

Con respecto a los alquileres, el precio medio de un departamento aumentó un 2,1% en agosto, acumulando 24% en lo que va del año, por encima de la inflación (19,2%). La variación interanual del 40,4% también superó a la inflación (33,3%).

El alquiler mensual un monoambiente cuesta 583.215 pesos mensuales, mientras que para un departamento de dos ambientes en la Ciudad se pagan 682.377 pesos y un departamento de tres ambientes, por 915.882 pesos.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros, con un alquiler mensual de 1.201.649 pesos, seguido Palermo (753.093 pesos) y Núñez (745.656 pesos). Los barrios más económicos para alquilar son Lugano (512.510 pesos), Parque Patricios (594.749 pesos) y Floresta (600.675 pesos).

LM