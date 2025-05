El precio del metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subió un 0,4% en abril y se ubica en US$ 2.407 dólares. El 79% de los barrios porteños registraron una suba en el precio mensual durante abril.

“En 2025 los valores de venta aumentaron un 3,5%, mientras que en los últimos 12 meses la suba fue del 8,5%, por debajo de la inflación en dólares (12,2%)”, de acuerdo con un informe de Zonaprop.

El valor medio de un monoambiente se ubica en US$ 106.031, mientras que un departamento de dos ambientes tiene un valor de US$ 127.531 y uno de tres ambientes cuesta US$ 175.249.

Mayor precio por metro cuadrado

Puerto Madero: US$ 6.153

Palermo: US$ 3.363

Núñez: US$ 3.182

Zona Media

Saavedra: US$ US$ 2.562

Villa del Parque: US$ 2.203

Paternal: US$ 2.093

Boedo: US$ 2.051

San Nicolás: US$ 1.873

Menor precio

Parque Avellaneda: US$ 1.519

Nueva Pompeya: US$ 1.4325

Lugano: US$ 1.118

Alquileres

El precio promedio de un alquiler aumentó 2,9% en abril y acumuló un incremento del 13,1% en el primer cuatrimestre del año, ubicándose por encima de la inflación (10,9%) proyectada. En los últimos 12 meses, el valor del alquiler subió un 44,6%, por debajo de la inflación (46,4%) y del ajuste de ICL (98,8%).

El valor del alquiler mensual de un monoambiente (40 m2) se ubica en $527.566 mientras que para un departamento de dos ambientes (50 m2) es de $622.309 y uno de tres ambientes (70 m2) cuesta $836.751.

Puerto Madero es el barrio porteño el alquiler medio mensual más caro, con $1.064.714, seguido por Núñez ($706.681) y Palermo ($685.310). Por el contrario, Lugano es el barrio más económico para alquilar, con un precio medio de $450.648, seguido por La Boca ($522.277) y Mataderos ($524.294).

LM