El jefe del INDEC minimizó el efecto del dólar sobre los precios de abril y explicó cómo será el nuevo índice de inflación

El titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, minimizó el impacto de la salida parcial del cepo cambiario sobre la inflación de abril y brindó detalles acerca de la nueva metodología que utilizará el organismo estadístico para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque evitó precisar cuándo verá la luz.

En declaraciones radiales, el jefe del INDEC remarcó que aún no cerraron las mediciones de precios del mes corriente. “Hay que esperar, pero por ahora no veo algo que me diga que (la liberación de algunas restricciones cambiarias) vaya a tener un impacto muy distinto”, subrayó.

Mediciones del INDEC: entre el relato oficial y la "trampa metodológica"

El titular del INDEC minimizó el impacto del dólar sobre la inflación

Siguiendo esa línea argumental, Lavagna manifestó que la implementación del sistema de bandas de flotación tuvo lugar "a mitad de mes y hubo varios feriados". Por lo tanto, bajo su perspectiva, “aunque algunos precios hayan subido mucho, algo que puede suceder o no, probablemente el impacto en abril sea chiquito porque impactó en pocos días del mes”.

“Todavía se tiene que acomodar. Hay que ver cómo sigue y si eventualmente hay impacto, pero por ahora no me está llamando mucho la atención algo”, detalló el funcionario nacional sobre la evolución del costo de vida en el transcurso de abril.

La mayor parte de las consultoras registraron un alza de precios en la primera semana post levantamiento parcial del cepo. El tipo de cambio oficial saltó 12% en la primera jornada hábil de dólar liberado. Ese aumento inicial provocó remarcación en diferentes sectores.

Sin embargo, en la segunda semana, el billete verde volvió a retroceder y algunas empresas dieron marcha atrás con las subas, aunque en los últimos días volvió la tendencia ascendente. En ese contexto, las mediciones de alta frecuencia mostraron una estabilización de los valores de bienes y servicios.

Cambios en la metodología para medir la inflación

Por otra parte, Marco Lavagna se refirió al cambio de metodología para medir la inflación sobre el que trabaja el INDEC desde hace varios años. La idea es utilizar los resultados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) efectuada entre 2017 y 2018, reemplazando así el modelo vigente, que se basa en una canasta de 2004.

“Es el mismo esquema, la misma metodología que se usaba antes. La composición del índice puede cambiar, pero el resultado final no cambia demasiado. No va a haber una diferencia muy grande o sustancial. La mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Son diferencias muy chiquitas, desde lo estadístico insignificantes”, expresó en Radio La Red.

En tanto, el economista aclaró que las modificaciones al IPC todavía "no tienen fecha" y sostuvo que el renovado indicador no arrojará un resultado muy distinto al actual. A propósito de este tema, una estimación del investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín Rozada-González, mostró que en marzo, la inflación medida con la ENGHO de 2018 fue inferior al 3,7% que anunció el instituto estadístico.

“Las diferencias pueden ser de 0,1% o 0,2%, no es una diferencia grande en lo estadístico. Puede ser que tengas un mes que aumentaron más los alimentos y en otro momento te pueden aumentar más los servicios. A lo largo de los años los índices más o menos te tienen que ir dando en una línea parecida. Los cambios no los miramos a corto plazo, es para tener una visión larga, un índice que te pueda representar en los próximos cinco o seis años”, sumó Lavagna.

Por último, el director del INDEC afirmó que uno de los cambios será entre la telefonía celular y la fija. En la actualidad, los teléfonos móviles tienen un mayor peso que los fijos, una dinámica que no se cristaliza en el parámetro de consumo utilizado en los últimos 20 años.

“A fin de presentar el número final, no te cambia, pero corresponde tenerlo actualizado. Otro ejemplo, antes íbamos al videoclub a alquilar una película, pero hoy tenés las plataformas de streaming”, cerró, en referencia a aplicaciones como Netflix y Amazon Prime, entre otras.

MFN / Gi