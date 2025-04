Javier Milei fue salvado del precipicio por el FMI

Esto llevó a la gestión Milei a mentir sobre el final del cepo cambiario, pues el argumento que sostenía todo el andamiaje de la gobernabilidad era la baja de la inflación. En este sentido, cumpliendo con lo pactado con el FMI, liberaron parcialmente el mercado de cambios para las personas físicas. Es decir, la inmensa mayoría de los argentinos, que tienen sus dólares en billetes y atesoran debajo del colchón, podrán pasar por ventanilla con estudios de sangre y orina completo, y podrán comprar hasta US$ 100. El resto, es decir todos los que son parte de la bicicleta financiera, no tendrán límite para hacerlo. En relación a las empresas, que son las que mueven la economía real, el cepo sigue igual que siempre.

El precipicio de Javier Milei

El esquema cambiario no daba para más, el mismo viernes previo al anuncio habían perdido 400 millones y se vendieron 2500 millones de reservas del BCRA en tres semanas, colocando las brutas en 24.000 millones y las netas en -12,000. Es decir, estaban quemando a full los depósitos de la gente y como dijimos, si bien no había corrida, ya estábamos trotando.

En este escenario donde el gobierno pulverizó 8184 millones en 90 días, el dólar blue trepó a $1325 y el riesgo país se ubicaba en 863 puntos básicos y el BCRA vendía unos 200 millones de dólares por día para frenar el “trote”. El dato de inflación se les disparó a 3,7%, casi el doble de lo esperado, con un 6% en alimentos y 21,6% en los colegios, todo a pesar que se utilizan indicadores del año 2004 para medirla. En efecto, todavía miden el precio de los televisores de tubo y no entra la televisión por cable en el listado de los rubros medidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gobernar, pero viviendo en su propio mundo

Ahora bien, hay que poner en contexto algunas frases muy recientes de Javier Milei tales como “Se puede crecer igual con cepo”, “El cepo lo voy a levantar con inflación en cero” y “No voy a devaluar, el dólar podría caer hasta los $600”. Por su parte Toto había dicho: "vienen los premios Nobel del mundo y nos piden que escribamos un libro, esto se está estudiando en las universidades del mundo”. Sin embargo el FMI estima que el cepo se podrá levantar allá por 2029 (Sí, usted leyó bien).

⁠Este verdadero alargue de 5 minutos para un partido económico que estaba definido, en el gobierno lo festejaron como si se tratara de un gol. Desde ese momento se activó la montaña rusa de emociones de nuestro presi-niño. En efecto, tres Doritos después del anuncio Javier Milei dijo “puedo dolarizar a 911, el piso de la banda es $1000” y siguió: “En junio vuelven las retenciones, que el campo liquide ahora”. Mientras tanto la tasa de préstamos personales se disparó al 75,6% y arrancó el carry trade 2.0.



Un presi-niño al que le entró la bala

El presidente Javier Milei se ha convertido en campeón resolviendo problemas que nunca existieron o calificando de “mandriles” a todos los que piensan distinto a él.

Los medios internacionales le soltaron la mano hace rato. En la nota del Washington Post sobre Milei, los periodistas Samantha Smith y David Felba aseguraron que el jefe de Estado “insiste en ser fotografiado solamente desde arriba, en su oscura oficina, con todas las ventanas cerradas”.

Dado que últimamente la viene pasando mal, descarga su furia contra el periodismo. Respecto de unos de los más críticos dijo: “El impresentable, mentiroso, repungnante de Fernández Díaz, dice que somos unos improvisados cuando esto (el acuerdo con el FMI) lo teníamos diseñado desde agosto. Ese tipo envenenando desde sus columnas, te puedo nombrar varios”. Acto seguido cuando Alejandro Fantino le repreguntaba, éste se despachó diciendo: “si me interrumpís mucho me enojo, no me dejas terminar el argumento”.

El FMI felicitó a Milei por el ajuste, pero exige "avanzar con las otras reformas"

Que Javi es un tipo limitado no es un secreto, como lo hemos visto en su entrevista guionada con Jonatan Viale. Sin embargo el problema toma entidad cuando quienes le escriben sus discursos, como Santiago Caputo, no tienen la formación adecuada y lo llevan a cometer errores de gran entidad. En este sentido, Milei patinó recientemente hablando del reclamo histórico por Malvinas y sugirió el reconocimiento a la autodeterminación de los los "malvinenses”.

Desde los EEUU, el asesor presidencial Mauricio Claver Carone exigió que Argentina cancele el swap con China para recibir ayuda del FMI, tres Doritos después, Luis “Toto” Caputo firmó la extensión de dicho acuerdo con la potencia oriental. Por su parte la visita de Scott Bessent, titular de la reserva federal de los EEUU, fue celebrada como un fuerte respaldo de Donald Trump. La verdad es que el funcionario, casado con Jhon Freeman y tienen dos hijos, vino al país a darle las gracias al presidente por tratarlo de “pedófilo” en su discurso de Davos y a ratificar lo dicho por Claver, esto es, vayan terminando el tema con los chinos, aseguren el pago de las inversiones financieras y recuerden que no habrá línea de crédito para la administración Milei.

Esto que algunos atrevidos llaman gobierno, es una realidad paralela donde se viene una reducción impositiva para las plataformas de videojuegos como Steam, el presidente plagia la publicidad de Actimel en uno de sus discursos y economistas como Fausto Spotorno dicen “Capaz le das prioridad a los medicamentos y comés menos”.

Luego Javi descargaría su furia, tras el bullying de toda la clase política, con la llegada de Bessent diciendo “Háblame de la foto imbécil, ven hablame de la foto”. El Presi en esa misma entrevista afirmó que no habla con su par estadounidense, a pesar que ha dicho que aquel le comparte secretos de Estado. En fin, su paso por los EEUU fue un papelón. En efecto, como se acostumbra a decir en las redes, al Presiniño le entró la bala.

Los tiburones y la sangre en el agua

El Senado rechazó por 51-20 la candidatura a la CSJN de Manuel García Mansilla y por 43-27 la de Ariel Lijo, provocando la renuncia al cargo del primero. La casta hizo una defensa más cerrada en el último caso y Milei se quedó sin sus candidatos al cargo. Esto fue una derrota tremenda para el gobierno, pero pasan tantas cosa a diario en nuestra vida política que lo olvidamos muy rápido.

La gestión Milei “repudió” el rechazo de la candidatura de Lijo, dado que parece que el Senado se equivocó en rechazar a semejante eminencia del derecho. Por su parte Cristina Fernández, a quien Javier decía por aquellas horas que iba a ir presa, les hizo precio. La ex presidente se adelantó al fallo de la Ruta del Dinero K que se suponía iba a ordenar volver a prisión a Lázaro Báez y compañía; y con su movida en el Senado complicó judicialmente a Javier Milei.

Para Patricia Bullrich hubo golpe de estado, porque rechazaron a Lijo. Así como suena, Pato militó rabiosamente la candidatura del juez federal más cuestionado al tiempo que amedrentaba a los manifestantes en las estaciones de tren hablando de “La República”, como si viviéramos en un film de Starwars.

Ahora bien, que Victoria Villarruel como titular del Senado, con cero poder, sin empleados ni presupuesto y desde el exilio político les haya hecho tanto daño, muestra la absoluta incapacidad de rosca de esta gestión que se reduce a los manotazos de ahogado de Guillermo Francos. El error de Javier Milei fue boquear un fallo de la CSJ antes de tiempo. Cristina se la mandó a guardar a nuestro Pres-iceldente y lo dejó sumamente débil en el frente judicial.

No habrá comitiva de legisladores para despedir a Francisco

Mientras tomaba su té de dulce de leche (Sí, lo sabemos, la señora adora ese té) tuiteaba gozando el momento: “Ay Milei!... Qué jornada la de ayer!... Sentí que fue el primer día de tu desgobierno” (sic). Mauricio Macri, otro tiburón que sintió sangre en el agua, aprovechó el momento y con su hacha hizo leña diciendo a Milei: “no podés elegir gente con prontuario para los cargos dentro del Estado". Este desastre judicial nos lleva a sospechar que la decisión de Javier Milei que la UIF no pueda en adelante querellar más en causas de corrupción y lavado tiene todo que ver con el traspié recibido. Todos los días Javi nos da señales de que está más sucio que un mecánico.

En año de elecciones las listas de CABA son una vergüenza, hace rato que no vemos tan baja calidad de candidatos. El kirchnerismo se prepara para ganar la ciudad de la mano de un radical y segunda guitarra de Alberto Fernández. El gobierno hace números para salir de tercero a quinto. Mientras tanto en Santa Fe, LLA venía cuarto cómodo y en los últimos minutos le arrebató el tercer puesto a Amalia Granata. Los comicios para cargos nacionales no solo vienen con malas noticias para Javier Milei, también tienen un gran parecido a una elección de cardenales que buscará nuevo papa en un futuro cercano.

Elecciones en Santa Fe: Pullaro se impuso con mucha ventaja, el PJ quedó segundo y el candidato libertario, tercero

Demás está decir que si bien el FMI nos tomó de la mano justo cuando caíamos al precipicio, la guerra comercial de Donald Trump confirmó que no estamos en la cuentas de nadie. Las tarifas en relación a los EEUU estaban en 1,2% y ahora subieron al 10% promedio global y en especial para Latinoamérica. En este mundo revolucionado nos acaba de dejar el argentino más importante de la historia, y uno de los hombres más relevantes del mundo: El Papa Francisco.