Gobernar, pero viviendo en su propio mundo

La presidencia de Javier Milei se mueve en tres mundos, uno propio de la montaña rusa emocional del propio mandatario, otro de un relato económico insostenible del ministro de economía y finalmente el representado por la violencia gestual de la gestión especialmente en materia de seguridad.

En su propio mundo

El mundo en el que vive Javier Milei tiene una trampa sin salida que es el caso “$Libra”. En efecto, Javito “se hace encima” cuando le preguntan por Mauricio Novelli y Hayden Davis, y motivos parece que hay para eso. Este afirmó en su defensa “podría haber mentido y decir que me hackearon”; pero Lilia Lemoine ya había desmentido antes que el gobierno reaccionara. En efecto, no hubo lugar para desmentir dado que Martín Menem y José Luis Espert eran de la partida de retuiteadores durante el rato de gloria de la Memecoin.

En este submundo, en el que los principales medios lo instalaron como un personaje divertido, ahora lo apuntan por “el mayor robo cripto de la historia”, provocando que su imagen internacional esté liquidada.

Las demoledoras publicaciones de Forbes, New York Times, medio al que Milei calificó woke por excelencia, Bloomberg, The Washington Post y Wall Street Journal, según Javi son “un conjunto de chimentos de peluquería de despechadas”. Hasta hace algunas horas atrás se jactaba posteando incansablemente “fenómeno barrial”; pero todos se apiolaron de quién es Javier Gerardo Milei y que la suerte le ha dejado de sonreír.

La primera demanda colectiva por el caso de estafa fue presentada en los EEUU que más temprano que tarde lo tendrá a Milei de protagonista. Recientemente el presiniño suspendió su viaje terapéutico a Israel, y sin embargo él insiste en que sólo posteó un tuit. Por su parte la jueza Sandra Arroyo Salgado resolvió diciendo que el mensaje en la red social X que publicó el presidente Javier Milei otorgó "apoyo, publicidad y visos de credibilidad" a $LIBRA, preparando el camino a lo iniciado en los Estados Unidos.

Las excusas son otra de las especialidades de un presidente que no sabe gestionar. Javier Milei explicó que no fue a Bahía Blanca tras el temporal porque "hubiera estorbado”. En esta misma idea, dado que es campeón retrocediendo en chancletas, Javi dijo que lo de Santiago Caputo a Facundo Manes fueron “dos palmaditas en el pecho”, y seguramente la frase “vos no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a vos; bueno ahora me vas a conocer a mí”, tampoco existió. Como era de esperar Javo también desmintió que le pidió la renuncia a Axel Kicillof, ni la intervención de la Provincia; siendo que fue algo que todos vimos.

Encuesta: el rechazo a Javier Milei alcanza el nivel más alto desde octubre de 2024

La montaña rusa de estados emocionales de Milei se compone de frases como “éste es un provocador, me encanta” a lo dicho en Expoagro: "No vienen contra mí, vienen contra ustedes”. Asimismo, a pesar de que judicialmente le ordenaron eliminar los posteos donde se refiera a Lali Espósito, este insistió con mencionarla como “Ladri Depósito”; porque claramente nos gobierna una criatura.

Solo para cerrar la descripción de este aspecto del mundo Milei, cuando nuestro presiniño se adentra en su burbuja, comienza a mover sus deditos como un duende y delira diciendo que Donald Trump le comparte secretos de Estado, entre ellos “conflictos en los que está trabajando y a él le consta”, así como también no descartamos que le haya revelado el contenido del Area 51.



Mundo "Toto" Caputo

El relato económico del ministro Luis “Toto” Caputo es el segundo de los mundos de la gestión Milei. Según nuestro presiniño “Argentina tocó un piso en abril y a partir de ahí lleva 10 meses creciendo”; “para mí los precios en dólares no están caros”; y “hay mucho empresariado que no estaba acostumbrado a competir”. Sin embargo la realidad dice que fuimos durante 2024 el país con la mayor caída industrial del mundo (-9,4%). En efecto, lo advirtió la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en su última muestra que incluyó 79 países.

La sangría de dólares no pasa, el BCRA vendió US$ 1300 millones en los últimos días y 6.500 millones desde Enero. Toto no da razones a los inversores para estar tranquilos sobre una nueva devaluación y las reservaos brutas del BCRA se caen a pedazos llegando a 26.000 millones. En cuanto a las netas siguen en -10.000 millones.

La gente no come, ya vamos por 14 meses seguidos de caída del consumo masivo -10,2% interanual. El 48% de los argentinos redujo sus gastos en comida, el 39% en ropa y 32% las salidas gastronómicas; sin embargo te quieren convencer que el consumo se volcó a bienes durables. Es decir, los estómagos están vacíos pero se venden autos. El relato oficial se ha vuelto en una verdadera falta de respeto a todos.

En Argentina hay +6 millones de jubilados, 5 millones cobran $350.000 y la canasta básica para los abuelos es de $1.200.000. Esto ocurre al mismo tiempo que las empresas vinculadas al agro sufrieron en el 4to cuatrimestre un derrumbe en su facturación que va del 30% al 50% en casi todos los casos. Sin embargo estamos rifando los recursos que no tenemos, en febrero entraron -30% turistas y salieron +75% que el mismo período en 2024.

Si algo le faltaba a esta gestión, es que quedara expuesto que no solo el presidente tiene problemas emocionales, sino también su entorno más cercano. Demian Reidel asesor de Milei en una conferencia buscando inversiones extranjeras dijo que "el único problema de Argentina es que está poblada por argentinos”.

La imagen negativa de Javier Milei está en torno al 60% y si el FMI no pone la plata, esta gente se tiene que despedir del gobierno en días, los hermanitos deben ir a su casa, la cárcel o el manicomio según corresponda.



Mundo "Pato" Bullrich

Esta dimensión del gobierno actual está basado en la violencia derivada de la falta de resultados económicos y la misma como método justificado en un apoyo popular que no es tal. El “Día de la memoria” para unos completa y para otros incompleta, se vivió con total normalidad y en paz, demostrando que cuando se quieren hacer las cosas bien, se puede. Unas semanas atrás el oficialismo decidió que era buena idea reprimir jubilados para mostrar que Patricia Bullrich tiene mano dura. Dicha falta de criterio nos hizo vivir una semana después uno de los operativos más desastrosos de los que se tenga recuerdo.

Se han visto imágenes de policías agrediendo a jubilados, periodistas y transeúntes. Sumemos niños detenidos y privaciones de la libertad totalmente mal hechas que llevó a la liberación de la totalidad de los involucrados. También se registraron imágenes de un policía posiblemente descartando un arma de fuego, oficiales presumiblemente intoxicados, un patrullero sugestivamente abandonado para eventualmente ser vandalizado y un reportero en estado gravísimo por el uso indebido de proyectiles lacrimógenos.

Dentro del Congreso de la Nación el caos no era menor, los diputados Oscar Zago y Claudio Almirón estuvieron a las piñas, dando la oportunidad al presidente de la Cámara, Martín Menem, de dar por terminada la sesión y no tratar temas como la conformación de la comisión de juicio político.

La ministra Bullrich lejos de rectificar sus errores, pidió a los clubes que expulsen a los socios que participaron de la marcha. Por su parte Karina Andrade, jueza del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas Nº 15, que liberó a todos los detenidos fue denunciada por el gobierno. Como no podía ser de otra forma, Patricia en su loca carrera al desastre, fue al Consejo de la Magistratura de la Nación a presentar la denuncia contra la magistrada, siendo que la misma trabaja en el ámbito de la ciudad.

Una semana después, el Congreso, vacío por una votación que estaba definida desde primer momento, estuvo blindado para que se votaran las facultades del PEN para negociar con el FMI un préstamo del que nadie, ni el propio gobierno, conoce los detalles del mismo.

Por su parte, en esta idea de imponer las cosas por DNU, la mayoría de la Corte Suprema rechazó otorgarle la licencia a Ariel Lijo, pero no dudaron en tomarle juramente a Manuel García Mansilla, quien contrariamente a sus principios aceptó jurar y luego votó contra el juez federal. En este sentido, la idea de una Corte adicta al gobierno comienza a desvanecerse al tiempo que Elisa Carrió dijo sobre los hermanitos “son dos marginales” y “Karina es la cajera”. El tema toma relevancia considerando que fue ella quien denunció a los Kirchner cuando nadie lo hacía.

La idea de una política violenta se suma a la del Estado ausente e incapaz. La ciudad de Bahía Blanca volvió a sufrir una catástrofe. El año pasado los bahienses tuvieron la suerte de dar la bienvenida a un show de cosplay de Luis Petri y Javier Milei, y les dijeron que se arreglaran como pudieran. Esta vez hubo una primera tanda de “figuretis” como fue el caso de José Luis Espert que nada tenía que hacer allí, quien fue junto a Patricia Bullrich y Petri, quienes fueron despedidos con insultos por parte de la gente.

En este orden de ideas, Patricia fue quien dijo que lo de Bahía Blanca ha sido producto de la falta de obra pública, que históricamente +90% está en manos del gobierno nacional. Lo curioso es que ella forma parte de la gestión que se jacta de haberla eliminado. Sin embargo no nos contó su opinión sobre desfinanciamiento al Servicio Meteorológico y desmantelar a los equipos de rescatistas. En efecto, “el ajuste más grande la historia” vino con muchos muertos en el combo. Como era esperable, Javier y su hermanita, aparecieron por allí para la foto varios días después por el lapso de dos horas.

Solo para cerrar nuestra crónica, en el día mundial de la eficiencia energética, Argentina vivió apagones sin precedentes que el gobierno nunca pudo explicar, que tuvieron a la mismísima Casa Rosada en penumbras y caos de todo tipo, incluido de tránsito. En efecto, se liberaron tarifas y eliminaron subsidios, pero las empresas (entre ellas la que manejan los amigos de Milei) no parece que invirtieron para evitar esto.