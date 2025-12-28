La bellísima e icónica actriz francesa Brigitte Bardot, que deslumbró en el cine y se convirtió en símbolo de Francia, murió a los 91 años. Lo anunció la fundación que lleva su nombre, y a la que dedicó su vida luego de las luces del cine y la fama, luchando en las últimas décadas por la defensa de los animales y dejando en esa cruzada también postales de una determinación sin límites.

Desde la celebridad de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" Bardot rodó medio centenar de películas, pero fue su estilo el que impuso un estilo de vestir simple y sensual, marcó un antes y un después para las mujeres y fue su figura y su glamour el que impulsó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", indicó un comunicado remitido a la AFP, que no precisó ni el día ni la hora de su muerte

Había liderado por décadas la liberación de las tradiciones en la Francia, desde los '50 su figura y su belleza generaron un aura de admiración alrededor del mundo, y fue protagonista de innumerables controversias con declaraciones que no cuidaban las formas y eran crudas y hasta lacerantes sobre política, migración o el mundo de la caza animal, al punto que soportó decenas de condenas por difamación.

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre.

B.B. las iniciales de una época

Antes de que se hablara de sus posiciones políticas o sociales, B.B., por sus iniciales, era simplemente un mito: la de una mujer liberada de la moral, de la forma de vestir, del amor, de los códigos sexuales.

"Brigitte Bardot, Bardot/Brigitte besó, besó/y dentro del cine/todo el mundo enloqueció" cantaba el brasileño Jorge Veiga en los años 1960, una composición a ritmo de samba testigo de la fascinación planetaria por esta mujer de mirada insolente.

Era una mujer que "no necesita a nadie", como ella misma cantaba en el título compuesto por Serge Gainsbourg en 1967.

Muchos consideraron a Bardot como una Marilyn Monroe "à la française", también rubia y de una belleza impresionante, perseguida por los paparazzi día y noche, y con una tumultuosa vida privada.

Ambas se habían conocido en 1956, cuando la joven francesa empezaba en el mundo del cine.

Pero la intérprete de "¡Viva María!" no quiso seguir la estela de Monroe. A mediados de los años 1970, antes de cumplir 40, y tras medio centenar de películas, tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del cine.

Dos escenas habían ya pasado a la historia del cine: un mambo febril (e improvisado) en un restaurante de Saint-Tropez ("Y Dios creó a la mujer") y un monólogo, pronunciado desnuda, donde enumera las partes de su anatomía ("El desprecio").

Inicios en la danza y el modelaje

Nada predestinaba a la joven Brigitte a esa fama: nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje.

Bardot dedicó la segunda mitad de su vida a defender los derechos de los animales. (FOTOS AFP)

Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en "Y Dios creó a la mujer", con la que se inició la leyenda de sex symbol. Tras el éxito del filme, Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa. Una experiencia traumática. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Después de Vadim y Charrier, se casó con el playboy y millonario alemán Gunter Sachs y luego con el industrial Bernard d'Ormale, cercano al Frente Nacional (ultraderecha).

Los años de defensa de la causa animal

Entró entonces en escena otra Brigitte Bardot, dedicada a la causa animal. El momento clave se produjo durante el rodaje de la que fue su última película, "L'histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-Chemise", en 1973. En el rodaje había una cabra, y para evitar que acabara transformada en plato de comida, Bardot la compró y la instaló en su habitación de hotel. Rápidamente se convirtió en defensora de animales salvajes y domésticos.

Hizo campaña contra la tauromaquia, popular en el sur de Francia, contra la caza de elefantes, exigió que los franceses cesaran de comer carne de caballo. En 1977, para alertar sobre la caza cruel de las crías de foca, viajó a Terranova. La campaña casi acabó en desastre y la experiencia le dejó un amargo recuerdo. En una entrevista en mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza", y que vivía como "una granjera" con sus animales, y sin "móvil ni ordenador".

Su muerte es una puerta que se cierra al Siglo XX, pero su nombre jamás será olvidado.

AFP/HB