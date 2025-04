No habrá comitiva de legisladores para despedir a Francisco: diputados negaron pedir pasajes y el Congreso no cubrirá gastos

Luego de una serie de versiones cruzadas y reclamos dentro del Congreso, el Gobierno confirmó que el recinto no destinará fondos públicos para que una delegación de legisladores viaje al Vaticano a participar de las exequias del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes a los 88 años. En tanto, diputados de la oposición desmintieron haber solicitado pasajes para ir al funeral en Roma.

“Cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos”, afirmó Martín Menem a través de un comunicado. “Mi función como Presidente del Cuerpo, no sólo pasa por conducir la Cámara con la ecuanimidad que el cargo requiere, sino que también implica ejercer con la debida prudencia y seriedad el manejo de los recursos económicos asignados que son aportados con el esfuerzo de todos los argentinos”, agregó. En la misma línea, desde el Senado confirmaron que “no hay plata para eso” y que “nosotros no vamos a financiarlo”, según consignó Clarín.

La decisión tuvo lugar después de que se plantearan posiciones enfrentadas en el Congreso. Durante la última sesión en Diputados, la legisladora radical Danya Tavela advirtió contra los que quieren “garronear" pasajes, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió que se “haga lo posible” para que una comitiva representativa pueda viajar. “No se trata de juntar millas, sino de estar presentes en el acontecimiento más importante que como país vamos a tener”, sostuvo.

Antes de la sesión homenaje que se realiza este jueves en el Senado, los legisladores de ese cuerpo mantuvieron una conversación similar con Victoria Villarruel. Más allá de las diferencias de criterio, tanto ella como Martín Menem coincidieron en la decisión: no se destinarán fondos para ese viaje.

Tras la confirmación de que no se financiará ningún viaje institucional, desde los bloques comenzaron a despegarse de cualquier intento por participar del funeral en Roma. “Por ahora no viaja nadie”, afirmaron desde la UCR y el PRO, según consignó Clarín.

Por su parte, Martínez desmintió las versiones que indicaban que diputados de UxP irían. "Es absolutamente falso que integrantes de nuestro bloque hayan realizado gestiones para ir a Roma. Cualquier viaje al exterior tiene que ser solicitado formalmente a la presidencia de bloque y luego lo autoriza el Presidente de la cámara. Nada de eso ocurrió. Todo fake", planteó.

En tanto, indicó que su propuesta fue que viaje "una comitiva muy reducida, interpartidaria, que represente a los tres poderes del Estado". "No fue posible. Ya está", cerró.

En esa misma sintonía, la legisladora Florencia Carignano indicó en la red social X (antes Twitter): "Jamás pedí pasajes para participar en las exequias" del papa Francisco. "Los mismos que despreciaron en vida al papa Francisco son quienes ahora están inventando cosas, en un momento en el que todos deberíamos estar reflexionando y venerando su obra", expresó.

También se pronunció su compañero de bloque, Eduardo Valdés, quien a su vez fue embajador de Argentina en el Vaticano y amigo del Papa Francisco. En su caso, celebró la decisión del Gobierno de no financiar una comitiva y confirmó que no viajará. "No tengo intención de viajar a Roma al funeral del Papa, y saludé la decisión de que no haya comitiva del Congreso. Estoy convencido que el mejor homenaje para Francisco es practicando la austeridad", apuntó.

MB/Gi