Las relaciones entre amorosas y tensas del Papa Francisco con los presidentes argentinos, de Kirchner a Milei

El papa Francisco mantuvo relaciones estrechas con los presidentes argentinos, a pesar de no haber vuelto a pisar el país desde que fue consagrado Sumo Pontífice y que sus vínculos siempre estuvieron atravesados por el conflicto. Desde Néstor Kirchner hasta Javier Milei, el líder de la Iglesia católica protagonizó episodios de cercanía y perdón, hasta tuvo gestos de amistad con los mismos presidentes con los que sostuvo años de tensión y discusiones públicas.

Considerando la cantidad de reuniones que compartieron, pareciera que su favorita fue Cristina Kirchner, aunque hubo momentos, como la sanción del matrimonio igualitario, que generaron rispideces. También fue cercano a Mauricio Macri antes de que fueran elegidos papa y presidente, lo cual indica que su inclinación personal no fue siempre ideológica.

Sin embargo, Francisco se reconocía como un ser político. En el libro Nei tuoi occhi é la mia parola, publicado en el 2016 y escrito por el jesuita Antonio Spadaro a raíz de conversaciones con el papa, afirmó que "la homilía siempre es política" porque "se hace en la 'polis', se hace en medio del pueblo" y opinó que “no se puede decir que los cristianos son apolíticos. Los cristianos no deben ser apolíticos".

Néstor Kirchner y Cristina Kirchner: máxima tensión y favoritismo

Néstor Kirchner saludando al cardenal Bergoglio, a quien llegó a considerar de la oposición

En Argentina, en su papel como presidente de la Conferencia Episcopal y líder de los católicos argentinos, estuvo caracterizado por las malas relaciones con los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, quienes mantuvieron duros enfrentamientos con el, entonces, cardenal Bergoglio.

Durante el mandato de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, el presidente mantuvo enfrentamientos dialécticos con Bergoglio, a quien Néstor llegó a considerar de la oposición. Los medios de comunicación argentinos hablaban de una relación "conflictiva" que se relajó durante la presidencia de Cristina, aunque los enfrentamientos nunca llegaron a desaparecer.

Cuando Néstor ganó las elecciones, Bergoglio criticó "el exhibicionismo y los anuncios estridentes" del nuevo mandatario

Después de que Néstor Kirchner ganara las elecciones en 2003, Bergoglio criticó "el exhibicionismo y los anuncios estridentes" del nuevo mandatario. El entonces presidente se negó a acudir a varias de las ceremonias encabezadas por Bergoglio y desde la Conferencia Episcopal se aseguró que no había relaciones entre la Iglesia y el Ejecutivo argentino.

Las malas relaciones y los enfrentamientos verbales llevaron a Néstor a criticar abiertamente a la Iglesia. "Nuestro Dios es de todos, pero cuidado que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotanas", dijo Kirchner.

La relación entre Cristina Kirchner y el Papa fue buena, hasta que Francisco apoyó al agro en el conflicto por la 125

Con la llegada de Cristina Kirchner al poder, las relaciones mejoraron, gracias a los contactos que la presidenta mantuvo con la Iglesia para preparar el viaje del 2009 al Vaticano. Pero el vínculo se vio perjudicado luego de que Bergoglio acusase al Gobierno de alimentar la "crispación social" y afirmara que "desde hace años el país no se hace cargo de la gente".

Además, un año antes, con el conflicto social que desató la Resolución 125 anunciada por el ministro de Economía, Martín Lousteau, Bergoglio se posicionó a favor de los productores agrarios y mantuvo reuniones con la cúpula del agro. Además, le pidió a la presidenta "un gesto de grandeza" para desbloquear el conflicto.

La presidenta frenó el proyecto de legalización del aborto, mejorando su vínculo con la iglesia católica

Posteriormente, con el anuncio en 2010 de que se aprobaría la ley de matrimonio igualitario, las relaciones empeoraron aún más. Bergoglio envió una carta a toda la Iglesia argentina en la que pedía que en las ceremonias religiosas se mencionara "el bien inalterable del matrimonio y la familia".

Cristina Kirchner desechó la idea de que fuera un asunto religioso y declaró: "Me preocupa el tono que ha adquirido el discurso, se plantea como una cuestión de moral religiosa y atentatoria del orden natural, cuando en realidad lo que se está haciendo es mirar una realidad que ya está", indicó la mandataria.

Francisco dio una misa improvisada por el fallecimiento de Néstor Kirchner

Después de que se aprobase el matrimonio igualitario, la presidenta frenó en el parlamento la legalización del aborto, lo que se interpretó dentro de la Iglesia como un gesto de buena voluntad hacia los fieles católicos.

En el 2010, además, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, el obispo dio una misa improvisada. “Él realmente no me soportaba. Las relaciones eran muy tensas. Cuando supe que había muerto, a las tres de la tarde, dos horas después hice una conmemoración en la catedral”, recordó años después Bergoglio.

Cristina Kirchner se lleva el récord de los presidentes: se reunió siete veces con Francisco

Hebe de Bonafini llegó a disculparse con el papa

Sobre su homilía, detalló que “era improvisada: no había preparado el texto escrito. Invité al pueblo y la iglesia estaba llena. No había nadie del Gobierno. El clima era tenso: durante la misa alguien me gritó algo. Le dije que estábamos ahí para rezar porque él había sido ungido por su pueblo con las elecciones para gobernar el país. El pueblo lo había elegido y ahora debía rezar por él”, dijo.

En 2013, luego de ser ungido papa, el kirchnerismo mejoró la relación con Francisco. En total, Cristina Kirchner se vio siete veces con Francisco, no sólo en el Vaticano, sino también en Brasil, Paraguay y Cuba. Un ejemplo de aquella mejora también fue el vínculo personal del papa con Hebe de Bonafini, la fallecida histórica titular de Madres de Plaza de Mayo, quien calificaba a Bergoglio como “una basura” e incluso encabezó la toma de la Catedral Metropolitana.

Años después, terminó visitando a Francisco en Roma y pidiéndole perdón. “Hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. Le dije que nos habíamos equivocado, como también nos equivocamos con Néstor Kirchner”, reconoció Hebe en 2016.

Cristina Kirchner cerró sus mandatos con un buen vínculo con Francisco

La relación del papa Francisco con Mauricio Macri

Desde el comienzo, la relación fue compleja. En diciembre del 2015, la felicitación por la asunción presidencial de Macri jamás llegó desde la Santa Sede, un suceso que llamó la atención a varios, porque la relación entre ambos hasta ese momento había sido buena y muy cordial.

Incluso muchos recuerdan el episodio de la asunción de Bergoglio en el 2013, en el que el recién entronizado papa hizo una excepción al protocolo —que no incorporaba a intendentes—, para sumar a la comitiva oficial al líder del PRO y a su esposa. Como jefe de Gobierno porteño, se habían reunido en dos ocasiones.

En el 2013, Bergoglio hizo una excepción al protocolo para que Macri pudiera asistir a su asunción

El primer encuentro del papa con Mauricio Macri como presidente duró 22 minutos y provocó grandes revuelos por ser protocolar, seria y breve. Ya se rumoreaba que el vínculo era tenso, por algunos “desaires” del entonces presidente, en febrero del 2016. El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca del Palacio Apostólico, que tiene vista al patio de San Dámaso.

Sobre la reunión, en la que intercambiaron obsequios, Macri relató: "Le comenté mi gran preocupación por unir a los argentinos, dejar atrás los rencores y trabajar en agenda común de futuro para resolver los problemas del país, especialmente la pobreza y el narcotráfico".

La primera reunión de Macri como presidente con el papa fue tensa y duró apenas 22 minutos

También "le dije que espero seguir trabajando junto a la Iglesia argentina en este tema, ir virando a un país de pobreza cero y por ese motivo fue muy importante haber coincidido en la importancia de estar juntos y unidos". Macri describió esa primera reunión como el reencuentro de “dos viejos conocidos porteños que ahora vuelven a verse en una situación diferente”.

Luego de aquella visita en febrero, Macri anunció que el papa visitaría Argentina al año siguiente, aunque Francisco detalló que ya tenía "compromisos asumidos" para el 2017. En cambio, el reencuentro se dio en octubre del mismo 2016, cuando el presidente regresó a la Santa Sede, en el marco de la canonización del cura José Brochero. En esta oportunidad, pudieron reunirse durante casi una hora y el balance fue más ameno, gracias al acompañamiento familiar de Macri.

El segundo encuentro fue más ameno, por la presencia de la familia Macri

El expresidente le informó al papa de la gestión de Gobierno y coincidieron en la visión que tienen sobre “la cultura del encuentro, del trabajo que hay que recuperar y con unir a los argentinos”. Por su parte, Francisco le dijo a Macri: “Fuerza y para adelante”.

Sobre las diferencias, Juan Grabois, viejo conocido de Bergoglio, opinó: “Las diferencias son de cosmovisión. Por un lado están las ideas del papa, que son antineoliberales y, del otro, hay gente como Durán Barba, que representa a la nueva derecha”.

En el 2018 la relación volvió a tensarse, por la habilitación del debate por el aborto legal

Hacia el 2018, la relación volvió a tensarse, dado que el expresidente habilitó el debate que luego culminaría en la legalización del aborto, tema sumamente controversial para la Iglesia. Finalmente, Macri cerró su mandato con un récord particular: Argentina fue uno de los tres países de Latinoamérica que no visitó Francisco. Los otros dos fueron Venezuela y Uruguay. En el 2023, Alberto Fernández se sumó a aquella lista.

Incluso, la última comunicación oficial de parte del papa hacia el expresidente Mauricio Macri ocurrió a fines del 2017, cuando Francisco sobrevoló el cielo argentino en su difícil viaje a Chile y le envió un escueto mensaje al mandatario. El texto fue redactado en inglés por Greg Burke, y fue tan protocolar como los que el papa dispensaba a todos los jefes de Estado sobre los que pasaba su avión.

La relación de Alberto Fernández con el papa Francisco

La relación del papa con Alberto Fernández fue deteriorándose. Se cree que hubo un alejamiento de Francisco cuando el expresidente argentino, después de una etapa inicial dialogante con la oposición, optó por la confrontación, y por haber impulsado con fuerza la legalización del aborto, en el peor momento de la pandemia, tras pedirle ayuda para la renegociación de la deuda con el FMI.

Sin embargo, Fernández, principalmente durante el primer período de su mandato, afirmaba que estaba en permanente contacto con el papa, quien supuestamente lo estaba aconsejando. Fue destacado, además, haber decidido con Fabiola Yáñez, exprimera dama, nombrar Francisco a su hijo, que fundamentaron en el significado del nombre y en su admiración hacia el papa.

El primer encuentro entre el presidente actual y el Papa fue en enero del 2020

El primer encuentro del papa con Alberto Fernández tras su asunción como presidente fue el 31 de enero de 2020. El tono del primer intercambio entre ambos dio la pauta de que se trataría de un encuentro distendido. Tras saludarse, el jefe de Estado le indicó a Francisco: “Pase usted”. “No, primero el monaguillo”, le respondió, entre risas.

El encuentro duró 44 minutos y analizaron la situación del mundo ante la pandemia que aún no había golpeado a Argentina, la estrategia de negociación ante el FMI y la importancia del acuerdo de Cambio Climático de París. Alberto llegó al Vaticano pocos días antes de cumplir sus primeros dos meses al frente del Gobierno, aunque fue su segundo encuentro con Francisco, con quien ya se había visto en agosto de 2018, en la residencia papal de Casa Santa Marta, cuando todavía no era candidato presidencial.

El encuentro fue distendido y Francisco hizo una broma al inicio de la reunión

El papa no volvió a pisar nuestro país e, incluso, envió un fuerte mensaje de crítica a la gestión de Alberto Fernández en enero del 2023. Responsabilizó al aumento de la pobreza y de la inflación en el país a "la mala administración y malas políticas" e hizo mención a la "impresionante" inflación con la que cerró Argentina el 2022, del 94,8%.

“En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza era del 5%, hoy la pobreza está en el 52%. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”, dijo el papa, quien revalorizó la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.

En 2023, el Papa lanzó fuertes críticas hacia la gestión de la economía argentina

En comunicación con Infobae, el expresidente declaró: “Francisco tiene razón. Marca un punto de inflexión que coincide con el derrocamiento de Perón. Tras él se sucedieron golpes militares y democracias condicionadas que aplicaron recetas económicas que solo beneficiaron a pocos y sumergieron en la pobreza a millones de argentinos”.

Por su parte, Gabriela Cerruti dijo: “Efectivamente, cuando dice que la política hizo que la economía estuviera como está, todos sabemos que es producto de los 4 años del macrismo que estamos todavía remontando”, aseguró la portavoz presidencial de ese entonces.

El presidente saludó al Papa en el aniversario de su asunción, recordando su admiración y afecto

En marzo del 2023 fue el aniversario de la asunción del papa, motivo por el que Alberto Fernández twitteó un saludo: "Hace 10 años que Francisco es papa. Una persona que admiro profundamente, que se animó a cuestionar las desigualdades del mundo y acercó la Iglesia a las y los más necesitados", publicó y añadió: “Su guía nos impulsa a soñar y construir un mundo más humano. Todo mi afecto hacia él en este día”.

Javier Milei y el papa Francisco: de "zurdo hijo de puta" a una foto besándose

​ Milei había definido a Francisco como “representante del maligno en la Tierra”, “zurdo hijo de puta”, “sorete mal cagado” y “pregonador del comunismo”

Probablemente, el vínculo con mayor amplitud de valoraciones sea el del papa Francisco con el presidente Javier Milei. Mientras que en campaña el libertario definía al referente católico como “representante del maligno en la Tierra”, “zurdo hijo de puta”, “sorete mal cagado” y “pregonador del comunismo”, durante su mandato supo bajar la efusividad y hasta gozó del récord en duración de la primera reunión en el Vaticano.

Milei estuvo reunido con el papa unos 70 minutos aquel 12 de febrero de 2024: intercambiaron regalos y, según el comunicado que emitió el Vaticano, conversaron sobre el programa gubernamental "para enfrentar la crisis económica y se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones".

​ Milei gozó del récord en duración de la primera reunión del presidente de turno en el Vaticano

En la carta que envió Milei al Vaticano para invitarlo a Argentina, el mandatario detalló que Francisco lo llamó luego de su asunción para felicitarlo y expresó su "respeto por su obra y su persona". Al ser consultado sobre si le guardaba rencor por los insultos que le profirió durante la campaña, Francisco respondió: "No. Las palabras en campaña electoral van y vienen".

Milei, quien comentó en varias oportunidades sus intenciones de convertirse al judaísmo, bajó considerablemente el tono de su diatriba contra el papa Francisco. De hecho, cuando el amigo de Juan Grabois criticó duramente la represión de Patricia Bullrich, la lógica de mercado y dijo que "si no hay buenas políticas, políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo, trabajo, un salario justo y los derechos sociales adecuados, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender, dejando a su paso violencia y desolación", el presidente reaccionó de forma moderada.

​ El presidente saludó al Papa en el aniversario de su asunción, recordando su admiración y afecto

“Es la opinión del papa, la cual nosotros respetamos, escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice. No tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. Pero el respeto es total y absoluto a lo que pueda decir el papa”, contestó el vocero Manuel Adorni luego, en ronda de prensa. En las fotos de su visita al Vaticano se puede ver a Milei sonriente, abrazando y besando a quien alguna vez llamó "representante del maligno en la Tierra”. Lo acompañaron Karina Milei, Diana Mondino, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, entre otros.

