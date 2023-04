Gabriela Cerruti fue al cine y cuestionó: "La imagen no es la de un país en crisis"

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, contó en declaraciones radiales que salió a cenar con amigas al centro porteño y luego pasó por el festival BAFICI y, sorprendida por el movimiento de gente, afirmó que la imagen que vio "no es la de un país en crisis".

"La situación es rara, anoche por donde yo circulé había 20 mil personas cantando con Trueno en Tecnópolis. Fui a cenar al Centro y al teatro en avenida Corrientes y no se podía caminar. Entonces, esta imagen no es la de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios", manifestó la portavoz en diálogo con el programa ¿Cómo la ves? de Futurock.

Cerruti: "El Presidente renunció cuando podía ganar, ningún candidato es la última Coca-Cola en el desierto"

De todas formas, la funcionaria reconoció que "hay un problema", que es la inflación e insistió en que hay que hablar del tema. "Estamos haciendo todo para tratar de solucionarlo", aseguró. Recientemente, fue ella quien subió un video explicando la visión del Gobierno con respecto a este tema, y donde sostuvo que "la tendencia está cambiando"

Por otro lado, la vocera presidencial hizo mención a la renuncia del asesor presidencial Antonio Aracre y reveló que este debió dejar su puesto tras filtrar información con respecto a un almuerzo que había tenido con el Presidente Alberto Fernández.

"El martes se empieza a decir que la subida del dólar blue tenía que ver con el rumor de que Aracre iba a reemplazar a Massa en el ministerio de Economía. Le pregunté al Presidente y me dijo que le trajo dos ideas, nada más, y que se tenía que ir porque nadie sabía del almuerzo", explicó la portavoz.

A su vez, agregó: "Esto pasó en el transcurso de dos horas. Aracre se fue enojado conmigo porque yo le dije que no se puede hablar con periodistas de temas económicos.

"Vos decís una boludez y te sube el dólar blue", advirtió la funcionaria y explicó: "No puedo hablar del tema, no corresponde. La economía se maneja mucho por las expectativas y las especulaciones, no la economía real, sino la que leemos en los diarios. Entonces dije que no se hace off de récord y no se habla de temas económicos".

Además, la vocera relató cómo se gestó tanto la decisión como el video en el que el mandatario Fernández anunció que no se presentaría a la reelección. Dicho suceso ocurrió el pasado jueves 20 de abril cuando el presidente y su equipo regresaban de una inauguración en Mar del Plata.

Según Cerruti, Aracre renunció por haber comentado a la prensa que había tenido un almuerzo con el presidente.

"Cuando volvimos nos fue llamando a todos para decirnos que había tomado esa decisión. Nos pareció bien. Cuando ya había hablado con todos los que tenía que hablar, me pidió que llevara el equipo de comunicación a Olivos, nos pusimos a escribir el guion y nos quedamos toda la noche haciendo el video para que saliera a primera hora", relató.

En este sentido, sostuvo: "Se baja de un derecho que tenía constitucionalmente y se baja en un escenario donde nadie es la última Coca Cola en el desierto. No se baja porque sabemos que hay un candidato que gana caminando. Es escenario es muy volátil, está roto, y no hay un liderazgo claro en ninguna de las fuerzas políticas".

Asimismo, remarcó: "Él va a apoyar a alguien del Frente de Todos y quiere una democratización del espacio y que haya PASO, que no haya dedo. Tenemos mucho por hacer después del 10 de diciembre después de haber garantizado que no gane la derecha".

Gabriela Cerruti explicó las causas de la inflación récord a través de sus compras en la verdulería

"En Argentina creció la ultraderecha como nunca", analizó la portavoz y amplió: "La ultraderecha nunca había tenido un candidato propio, siempre fue colada en otros espacios electorales, disfrazada. Por lo cual nosotros tenemos una responsabilidad central que es impedir que ese proceso crezca".

Finalmente, sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta, Cerruti concluyó: "Es una líder indiscutida y la palabra de ella es importantísima. Es una líder perseguida y ha dicho que no se va a presentar, y conociéndola me parece raro que cambie de opinión".

AS./fl