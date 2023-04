El chiste de Horacio Cabak sobre la inflación que se hizo viral pero que nadie entendió

Horacio Cabak compartió un chiste sobre la inflación a través de Twitter, el cual estaba relatado en forma de anécdota. Sin embargo, las repercusiones no fueron las esperadas, ya que gran parte de los usuarios no se percató de que se trataba de una broma y comenzaron a acusarlo de mentiroso y a decirle que "le habían visto la cara".

"Fui al súper, en la caja me dicen 'bancame que busco dos de cien que me quedé sin cambio', cinco minutos después vuelve y me dice 'perdoname, justo llegó la lista de precios nuevos'. Lo miro. Me mira. Le digo 'y el vuelto?'. Me dice, 'ah, me debés 50 mangos'", relató el conductor a través de su perfil en la red social del pajarito.

Sin embargo, cuando se dio cuenta de que la broma no había producido el resultado esperado, agregó la segunda parte del chiste: "'Cómo que te debo $50 si me debías 200 de vuelto?'. Me mira, lo miro. Se acerca y me dice 'metele porque en 5 minutos te tengo que cobrar $100'. '-Ok, tomá $200, no tengo cambio'. Vuelve y me dice 'te faltan $50'.'-Recién te di $200'. 'Sí, por eso...'.'No tengo $50, tomá $200".

"Estamos a nada de que esto deje de ser un chiste pelotudo", remató luego Cabak tras su humorística crítica a la fuerte inflación que afecta al país.

La inflación de abril ya tiene un piso muy elevado por subas de alimentos

No obstante, muchos usuarios no entendieron el chiste compartido por el conductor y empezaron a advertirlo: "Te puede cobrar lo que está marcado en el momento de la compra y en las góndolas. ¡Alto escándalo hago!"; "Si llegara a ser cierto y aceptaste sos un boludo tamaño familiar no retornable. Ya habías pagado, no aplica cambio de precios".

"Yo le pido la guita de vuelta! No te pueden cobrar lo que se les canta si no está actualizado el precio en góndola" y "No queremos decirlo porque sabemos lo que significa, ¡ya estamos en una híper! Ya lo vivimos", fueron algunos de los comentarios que recibió Cabak de parte de quienes tomaron como verídica su anécdota.

Por otra parte, hubo otro grupo de usuarios que no solo no creyeron en la historia del conductor sino que empezaron a agredirlo por "crear fake news" y "creerse gracioso". "Te cagaron. Y está perfecto. A la gente con cara de pelotuda como vos hay que cagarla siempre", disparó un internauta notablemente molesto.

"Horacio, no nos tomes de boludos que esta 'anécdota' no te la cree ni tu vieja", "Dejá de hacer el ridículo, payaso" y "Un día se va a poner de moda ser pelotudo y vos no vas a saber qué hacer con tanta fama", entre otros, fueron los mensajes que le dejaron a Cabak quienes se molestaron tras sentir que el conductor estaba intentando "engañar" a sus seguidores.

A su vez, hubo quienes se tomaron con humor la broma fallida y le respondieron con memes, incluyendo uno que indica que disparó el "inventómetro", otro citando a Mirtha Legrand cuando dijo "Deje de actuar, nadie le cree" y el famoso "No lo sé Rick, parece falso".

