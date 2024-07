Lyra Puisyte Bostroem, embajadora de Lituania: "Si no gana Ucrania, la ofensiva puede continuar hacia nosotros"

En la semana estuvo de visita en el país una delegación lituana que está realizando una gira por la región con el objetivo de afianzar la cooperación política económica en Sudamérica.

El viceministro de Relaciones Exteriores argentino, Leopoldo Sahores, se reunió con su par lituano, Egidijus Meilunas, y con la embajadora lituana Lyra Puisyte Bostroem a quien PERFIL entrevistó para hablar sobre cómo se vive la guerra en Ucrania desde cerca, la preparación para la defensa en Europa, y su viaje por Argentina.

Embajadora, primero me gustaría que nos cuente cómo resultaron las reuniones que tuvieron en el país.

En esta visita tuvimos diversas consultas políticas. Tenemos con Argentina una tradición muy buena de reuniones con cierta frecuencia. Hablamos de los asuntos bilaterales para intensificar nuestras relaciones y también sobre la comunidad lituana en Argentina.

Bien. La guerra en Ucrania es algo que preocupa a países de todo el mundo, pero Lituana está al lado de Rusia, ¿Cómo se vive desde allá?

Quiero aclarar que no es una guerra: es una invasión. A nosotros nos preocupa porque estamos bastante cerca, pero también entendemos lo importante que es apoyar a Ucrania para que se defienda y para que Rusia sea vencida. Porque sabemos que si no gana Ucrania, la ofensiva puede continuar hacia nosotros.

Eso quería consultarle: ¿Qué escenario imagina si Rusia gana?

Creo que Rusia tiene tendencias imperialistas y que no se quedaría ahí. Ahora no tenemos esta preocupación porque somos miembros de la OTAN y la Unión Europea, entonces confiamos.

Ucrania expresó en múltiples ocasiones su deseo de ingresar a estas organizaciones. ¿Se siente la seguridad de ser miembros?

Sí, da otro sentido de seguridad. Pero, de todos modos, si Rusia gana, nunca se sabe si van a desafiarnos luego a nosotros o a todo el mundo occidental y democrático, incluso a la OTAN.

¿Cómo ve que se maneja la información sobre lo que está pasando en Ucrania en Argentina? ¿Llegan fake news, noticias falsas o tenemos conocimiento certero de lo que sucede?

Por lo que hemos hablado con los funcionarios aquí y la conversación con el embajador ucraniano en el país puedo decir que Argentina entiende lo que está pasando. De hecho, la posición argentina es muy apreciada. Pero lo que oigo, lo que dicen expertos, es que también llega hasta aquí la propaganda rusa. Rusia intenta sugerir que hay quizás alguna razón para la guerra, que Ucrania hizo algo, que hay preocupaciones por la seguridad rusa, pero esa narrativa es totalmente falsa porque nadie ha invadido a Rusia desde hace muchos siglos y nadie está amenazando a Rusia.

¿Europa siente una guerra en puerta con Rusia?

No creo que haya una guerra en puerta, pero sabemos que nos tenemos que preparar. Justamente: prepararnos para que no haya guerra. Hay un dicho que es “si quieres paz, prepárate para la guerra”. Antes del comienzo del conflicto nuestro Producto Bruto Interno destinado a defensa era del 2% aproximadamente, ahora es del 3% y vamos por el 4%. Nuestra preparación es para evitar un enfrentamiento. Este incremento no es precisamente para detener a Rusia, sino para disuadirlo.

Hace dos semanas Alemania desplegó una brigada militar permanente en Lituania. ¿Cuál es el objetivo?

Tropas hay desde 2016, después de la primera invasión de Rusia a Ucrania en 2014. Lo decidió la OTAN con la Enhanced Forward Presence (Presencia Avanzada Reforzada). La idea fue poner algunas tropas en los países bálticos preventivamente, no solo de Alemania, sino también de otros países, como Luxemburgo. La noticia de la brigada alemana que contará con unos 5.000 soldados forma parte de los esfuerzos de disuasión y, si fuera necesario -espero que no-, la defensa. Todavía tenemos que preparar la infraestructura para recibir a las tropas y tenemos que construir escuelas para los niños alemanes.

¿Cómo ve el panorama en la propia Rusia?

Lo que vivimos nosotros en Lituania, cuando estuvimos en la Unión Soviética, es que la propaganda rusa es muy fuerte no solamente hacia fuera, sino hacia adentro. Nuestro viceministro mencionó que lo que está haciendo Putin en Ucrania es horrible; pero lo que está haciendo a los rusos, en un país rico con personas que podrían vivir muy bien, pero el 10% de su riqueza ahora está dedicada a la guerra, hace que su gente también esté sufriendo. La propaganda funciona, hay mucha gente allí que apoya a Putin, cuando podrían vivir en un país libre, sin guerra ni destrucción.

En las últimas semanas Lituania confirmó que está preparando una red eléctrica separada de Rusia, ¿por qué se tomó la decisión?

Hace ya muchos años entendimos que Rusia no es un socio fiable y que debemos tener una alternativa. Estuvimos desde hace décadas construyéndola. Porque no se puede cortar redes y luego conectar. Hicimos una conexión con Polonia, un cable en mar con Suecia. La idea es que podamos conectarnos con las redes europeas, pero es un proceso muy difícil. Estaremos preparados el año que viene. Lo que no queremos que un día Rusia decida cortarnos la conexión.

Y entonces tienen una opción B.

Que va a ser la opción A.

Hay diversos analistas que afirman que las exrepúblicas soviéticas comparten identidad con Rusia, ¿usted qué opina?

Aunque lo intentaron durante las ocupaciones, nunca consiguieron “rusificarnos”. Siempre mantuvimos nuestra identidad, nuestra lengua -que es una de las más antiguas del mundo-, nuestra rica cultura, tradiciones y costumbres. En ningún momento de la historia nadie de la OTAN o de los países fronterizos invadió Rusia. Como muestra está la historia de los últimos 100 años: Rusia nos ocupó a nosotros (en 1940 y 1944), invadió Hungría (1956), a Checoslovaquia (1968), a Ucrania, entre otros. La situación que vivimos es muy clara, es blanco y negro: hay un agresor y hay una víctima. No hay zona gris.

