Sturzenegger fue a Harvard y se acordó de la famosa frase de Cristina Kirchner: "Chicos, esto no es La Matanza"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a pisar los pasillos de la Universidad de Harvard, donde fue profesor durante años, y aprovechó la ocasión para lanzar una crítica con sello libertario al kirchnerismo. En un mensaje publicado en la red social X, recordó con ironía una recordada frase de Cristina Fernández de Kirchner y celebró el giro ideológico que, a su juicio, representa la llegada de Javier Milei al poder.

"Gracias por la invitación a exponer en el Forum de la Kennedy School en Harvard, donde enseñé muchos años. Qué cambio de la infame frase 'chicos, esto no es La Matanza' de Cristina Kirchner a la prédica del orden fiscal y la libertad económica que hoy defiende Javier Milei", escribió el ministro.

El recuerdo de una frase polémica

La alusión de Sturzenegger remite a un episodio ocurrido en septiembre de 2012, cuando Cristina Kirchner, entonces presidenta de la Nación, visitó la Universidad de Harvard como parte de una gira oficial. Allí, durante una sesión de preguntas con estudiantes, un joven le consultó por la declaración jurada de su patrimonio. Ante la insistencia, la entonces mandataria respondió: “Chicos, esto no es La Matanza”, en una frase que fue interpretada como despectiva hacia ese populoso distrito del conurbano bonaerense.

La frase desató fuertes críticas en su momento. Para muchos, reflejaba una visión clasista y prejuiciosa. Aunque el entorno de Cristina intentó aclarar que se refería al tono y la hostilidad del intercambio —comparando el debate universitario con el clima más combativo de algunos actos políticos—, el daño simbólico ya estaba hecho.

En otro tuit, Sturzenegger, defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de transferir los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual privatización. En un extenso hilo publicado en redes sociales, el funcionario comparó la medida con una experiencia propia de su paso por el Banco Ciudad, donde había rematado un predio turístico estatal que generaba más costos que beneficios.

“Hace algunos años, cuando era presidente del Banco Ciudad, descubrí que el banco tenía un predio de varias hectáreas en Cosquín con 6 bungalows donde ocasionalmente veraneaban empleados de la institución”, relató. Según explicó, el mantenimiento del lugar era tan costoso e ineficiente que resultaba más barato alojar a los empleados “en el famoso Llao-Llao”. Finalmente, el predio fue vendido a la Municipalidad de Cosquín.

“Por eso celebro la decisión de transferir los complejos de Chapadmalal y Embalse al AABE para su transferencia a un operador idóneo. El Estado no debe proveer servicio de hotelería”, sostuvo. Y agregó: “Sí puede, si lo decide, ofrecer servicios de subsidios al turismo social o educativo, pero no tiene ningún sentido que gestione una actividad compleja para la que no tiene ninguna ventaja competitiva y que no conoce”.

Sturzenegger insistió en que, tal como lo plantea Javier Milei, el Estado debe enfocarse en sus competencias esenciales y dejar en manos del sector privado aquellas tareas que requieren experiencia técnica y eficiencia. A su vez, consideró que la concesión de ambos complejos turísticos contribuirá al desarrollo económico de sus respectivas regiones. “Ambas locaciones son únicas y su transferencia a un operador experto en el tema potenciará el valor turístico de ambos lugares con fuertes externalidades positivas para las zonas donde se emplazan”, concluyó.

