Cristina Kirchner tuiteó contra Milei y pidió "unidad" en medio de la interna del peronismo

En el marco del Día del Trabajador, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de la red social X con críticas al rumbo económico del Gobierno y un llamado a “mantenernos unidos” para defender los derechos laborales.

“Este es un Día del Trabajador difícil para las grandes mayorías nacionales”, comenzó su mensaje la exmandataria. En su publicación, advirtió que “a la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles del 2001, se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo”.

En ese contexto, sostuvo que “es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso”.

Además, remarcó la necesidad de recuperar una Argentina donde “la movilidad social ascendente permitió que, durante décadas, los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos”.

Sobre el final de su mensaje, Cristina Kirchner expresó que “recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la Patria”.

Cruces en la Legislatura bonaerense

Una sesión en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, realizada el lunes, volvió a exponer la interna entre el sector que responde al gobernador Axel Kicillof y el espacio de La Cámpora, vinculado a la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, cuestionó al grupo liderado por Máximo Kirchner y lo acusó de extorsionar al gobernador. Larroque habló de un "grupito" que presionó tras la votación que suspendió las PASO pero no los plazos electorales solicitados por el Ejecutivo provincial.

Desde el bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja bonaerense, el diputado Facundo Tignanelli fue quien recogió el guante y respondió a Larroque. “Hay un síntoma de buscar una tensión y ruptura, llevar a un peronismo a la ruptura y en esa no vamos a entrar, se plantearon cosas que no son reales como extorsiones y no hacer oficialismo”, afirmó.

En este escenario político, Sergio Massa reapareció con un mensaje en redes sociales en el que volvió a convocar a la unidad.

"Necesitamos unidad. Unidad para entender juntos este nuevo tiempo y para construir propuestas que abracen la transformación sin dejar a nadie atrás", expresó el exministro en una publicación.

Uno de los focos de conflicto entre los distintos sectores del peronismo pasa por la conformación de las listas legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Desde el entorno del gobernador señalan "al dedo" de la expresidenta como responsable de la selección de candidaturas en elecciones anteriores, así como de ciertos reveses en las urnas. En contraste, desde el otro sector destacan las victorias obtenidas con Cristina al frente del armado y, en especial, el logro de "recuperar" la Provincia tras el mandato de María Eugenia Vidal.

Tras el adelantamiento del cronograma electoral, Cristina también dejó en claro su intención de encabezar la boleta en la tercera sección electoral, que abarca distritos clave como Avellaneda, Berazategui y el populoso partido de La Matanza.

