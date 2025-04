El exministro de Economía Sergio Massa envió este miércoles un mensaje a la interna peronista, en medio de las tensiones respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el líder del Frente Renovador (FR) aseguró que en la Argentina “necesitamos unidad para entender juntos este nuevo tiempo” y que en “este cambio de época" se deben construir propuestas “sin dejar a nadie atrás”.

“No estamos sólo frente a una crisis económica. Estamos frente a un cambio de época. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas formas de trabajar nos obligan a repensar todo: cómo producimos, cómo nos formamos, cómo garantizamos derechos en un mundo que cambia cada vez más rápido. Necesitamos unidad. Unidad para entender juntos este nuevo tiempo y para construir propuestas que abracen la transformación sin dejar a nadie atrás”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

La Legislatura bonaerense aprobó la suspensión de las PASO provinciales

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, sostuvo que es “importante” que surjan espacios como Fundación Encuentro que, según quienes la conforman, “es una usina de conocimientos e información” con el fin de renovar “pactos sociales” en todo el territorio argentino y donde personas “de distintas ramas de las ciencias sociales, económicas y físicas” se encuentran para debatir en pos de “una movilidad social ascendente y un desarrollo productivo de avanzada”.

Justamente, sus dichos tuvieron lugar luego de la reunión de dicha organización, que se llevó a cabo este martes y de la cual participó. Bajo la consigna “Propuestas para el presente con voz de futuro”, Fundación Encuentro compartió sus propuestas para intervenir en el presente y construir el futuro, con el objetivo de fomentar un espacio de diálogo, inclusión e intercambio para construir propuestas que mejoren la vida de las familias argentinas.

"Esta jornada es el resultado de años de trabajo, sistematizado en 20 comunidades programáticas, estructuradas en torno a seis áreas temáticas: Desarrollo Humano, Productividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, Asuntos Estratégicos, Seguridad y Justicia, y Economía", explicaron desde la organización. El exministro asistió al evento, mientras que el debate fue moderado por Ricardo Casal, José Ignacio De Mendiguren y Cecilia Garibotti, Sol Prieto, Albertina Klitenik, Gabriela Lizana, Gonzalo Granara, Nacira Muñoz, Pablo Mirolo, Ariel Sotelo, Martina Gomez, Nataza Loizou, Pedro Ruidroz, Julian Blanco y Eugenia Bove.

Desde sus redes sociales, el exfuncionario planteó que los diversos avances tecnológicos también repercuten en nuestra vida como ciudadanos y que, por ese motivo, “nos obliga a repensar todo”. Según Massa, en esta fundación se elaboran “propuestas concretas”, no sólo para vivir y crecer en este presente “sino para el futuro que ya llegó”. “Gracias a los equipos técnicos por encarar esa tarea con responsabilidad, con humildad y con la convicción de que hace falta mucho laburo y discusión honesta y plural para construir un país más justo”, agregó.

En la reunión de Fundación Encuentro, el referente del FR mantuvo un discurso similar, subrayando que "el momento del país necesita algo más que crítica: necesita propuestas". "Tenemos que pensar desde ahora cómo mitigar el daño en el presente y cómo reconstruir en el futuro todo lo que se está destruyendo hoy”, manifestó.

“Esa reconstrucción es con unidad, con espacios de discusión plural que piensen el desarrollo del país de manera federal, que busquen entender el nuevo mundo del trabajo y los servicios en la era de la inteligencia artificial, con ciencia y tecnología y con políticas claras para la producción", insistió.

En tanto, algunos lineamientos de la organización fueron sintetizados en un documento oficial del evento: “La Fundación Encuentro no es simplemente política. Nuestro compromiso incluye a especialistas de diversas opciones ideológicas que quieran contribuir para mejorar la vida de las familias argentinas. Nos abrimos a la sociedad, no nos quedamos solo en la lógica partidaria”. En ese sentido, destacaron que trabajan "junto a los jóvenes para resolver el presente con una mirada al futuro, innovando e incorporando tecnologías”.

La interna peronista y el movimiento de Axel Kicillof

El mensaje de Massa se dio en un momento en que el peronismo está tenso debido a las elecciones provinciales y el liderazgo del partido. En ese sentido, Cristina y Máximo Kirchner rechazan modificar el calendario electoral, con el objetivo de impedir que se cumplan los plazos y forzar la realización de elecciones concurrentes. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof anunció el desdoblamiento de los comicios bonaerenses, algo que le valió críticas desde los sectores más allegados al kirchnerismo.

En esa línea, a principios de mes, el mandatario reclamó a su espacio durante un acto “discutir para mejorar y no tachar al que no piensa igual de traidor”, aunque remarcó que su postura “no es contra nadie”. “Gobernó el antiperonismo, el macrismo, Juntos por el Cambio, que eran todos y les fue mal. Después, por mérito nuestro se le ganó la elección en unidad y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de Macri”, continuó.

La falsa paz de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Sumado a esto, aseguró que la gestión del Frente de Todos “salió mal” y explicó su postura: “Quiero tomarlo como una autocrítica. Después de esa experiencia fallida, lo que corresponde es deliberar, tener autocrítica y discutir. ¿Para pasar factura? No. Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar una discusión después de lo que pasó”.

El gobernador añadió: “Lo que no nos puede pasar es que no tengamos una respuesta y algo que, además, entusiasme e interese, genere confianza y representación. Para eso tenemos que mostrar la capacidad de dar las discusiones. No tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados, sin tachar al que no piensa igual de traidor”.

En referencia a las críticas que lanzó la expresidenta Cristina Kirchner en su contra, Kicillof pidió olvidar el pasado: “Tirarse agresiones y acusar es un papelón y es parte de lo que pasó en la etapa anterior. Pretendo tener una discusión fraternal y compañera. Poder solucionarla y no repetir lo que pasó. Y contener a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron”.

En una movida más reciente, trascendió que el gobernador lanzará oficialmente su propio espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), a través de un acto que se realizará el 24 de mayo en el camping del gremio UPCN en La Plata. Así lo supo Noticias Argentinas de fuentes partidarias.

Luego de conseguir el desdoblamiento de los comicios provinciales, que se llevarán cabo el 7 de septiembre, y la reciente suspensión de las PASO, Kicillof se apresta a realizar una muestra de fuerza política en la previa de la disputa interna con sus socios de Unión por la Patria (UxP) por el armado de las listas para las elecciones legislativas.

El nacimiento de MDF es un paso más para el gobernador en dirección a su autonomía respecto de la expresidenta, su principal promotora en la política nacional y quien busca mantener la centralidad dentro del espacio opositor al presidente Javier Milei.

Conflicto en PBA: Kicillof y la Cámpora frente a un nuevo desafío electoral

Si bien en el kicillofismo evitan confrontar directamente con la exmandataria por el peso específico de su figura, a la par que quieren evitar una fractura dentro del peronismo, no ocultan su enojo con el diputado Máximo Kirchner, a quien apuntan como el líder de una "bandita" que socava la relación entre la ex mandataria y el gobernador.

"No estamos discutiendo a Cristina, estamos discutiendo a la bandita de Máximo", planteó el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés "Cuervo" Larroque en una entrevista radial, donde acusó al jefe de La Cámpora de "tener de rehén a una organización" para obedecer a "intereses muy particulares".

En esta oportunidad, el enojo por parte de uno de los ministros más cercanos a Kicillof tiene que ver con las trabas que, según entiende, interpone el sector que encabeza Máximo Kirchner en la discusión por los plazos electorales en la provincia de Buenos Aires, tras el desdoblamiento y la suspensión de las PASO.

MB/Gi