Mayra Mendoza y el "Cuervo" Larroque ventilan la interna peronista entre Kicillof y Cristina Kirchner

"Hace bastante tiempo que tratamos de ocultar, de disimular, de cuidar la unidad", reconoció Andrés “el Cuervo” Larroque en referencia a la interna cada vez más explícita entre el sector del gobernador Axel Kicillof y el que responde a Máximo Kirchner.

En una entrevista radial, el actual ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense se alineó con Kicillof, defendió su decisión de impulsar el desdoblamiento electoral en la provincia y apuntó contra quienes, desde el mismo espacio, "bloquean el funcionamiento institucional".

"El gobernador ha tomado una decisión que está en el marco de sus atribuciones y eso ha despertado una reacción desproporcionada", explicó Larroque, en alusión al proyecto de desdoblamiento de las elecciones, promovido por el mandatario bonaerense con el respaldo de más de 40 intendentes.

Andrés "Cuervo" Larroque

"Es una decisión que se venía hablando ya desde el año pasado, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los intendentes de todos los sectores de la política bonaerense", insistió. Para Larroque, la reacción a esa jugada política expuso un conflicto latente dentro del peronismo: "No nos quedó más opción que empezar a sincerar una situación que viene dándose en la provincia de Buenos Aires".

El funcionario detalló que desde hace tiempo intentan "cuidar la unidad", pero advirtió que "hay una anormalidad en el funcionamiento institucional de la provincia". En particular, se refirió a los bloques legislativos que, pese a identificarse con el oficialismo, operan, según su diagnóstico, en contra del Ejecutivo.

Che Kicillof

Larroque recordó que el Gobernador pidió expresamente suspender las PASO el pasado 5 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, en línea con lo que se definió a nivel nacional. Sin embargo, no sólo no fue escuchado sino que, según afirmó, se avanzó en sentido contrario.

"Entramos en un cono de dilaciones y después vino la presentación de un proyecto por parte del bloque oficialista de senadores en sentido contrario a la voluntad, no del Gobernador, sino de la amplia mayoría de los intendentes", cuestionó. Y remató: "Inclusive te diría intendentes que por ahí públicamente no aparecen en nuestro espacio... La inmensa mayoría está por el desdoblamiento, porque lamentablemente Milei rompió el sistema electoral de Argentina y no nos ha dejado otra opción".

La pelea de Kicillof “no es tanto con Cristina, sino con Máximo”

En su diagnóstico, Larroque remarcó que el conflicto interno responde, más que a una discusión política, a una disputa de poder que ya lleva tiempo. “Yo lo identifico, no tanto con Cristina, sino con Máximo y el grupo que está asociado a él, que no desde ahora, sino hace bastante tiempo tiene un encono muy particular con Axel, que inclusive te diría que excede lo político”, afirmó.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Además, aseguró que existe “una diferencia muy notoria entre el respeto y el reconocimiento hacia Axel que hay en la sociedad, y lo que piensa el núcleo duro del grupito que está alrededor de Máximo”.

A pesar de las tensiones, el ministro bonaerense fue enfático al reclamar una definición clara de la vicepresidenta: “Creo que Cristina tiene que apoyar a Axel. Decididamente. Para mí es la única opción que tenemos. Ya es tiempo de reconstruir el peronismo, y la figura institucional más fuerte que hoy tiene el peronismo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

Larroque consideró que Kicillof no sólo tiene legitimidad dentro del territorio bonaerense, sino que también es una figura con proyección nacional. “Revalidó con veinte puntos de diferencia y tiene una proyección federal. Creo que nosotros tenemos que dar expectativas y esperanzas de futuro. No me parece que podamos generarlas hablando solamente del pasado”, sostuvo.

También recordó el acto realizado por el kirchnerismo duro en el Club Atenas de La Plata, a pocas cuadras de la gobernación. “Se dedicaron a atacar al gobernador. Me parece que con Milei enfrente es una actitud suicida”, advirtió. “Podemos tener diferencias, pero hay que hacer composición de espacio y tiempo. Está Milei enfrente. Hace un mes amenazó con intervenir la provincia de Buenos Aires”.

Según Larroque, ese día fue el momento en que se profundizó el conflicto: “Yo creo que ahí Máximo tomó la decisión de iniciar y profundizar las hostilidades”.

Finalmente, Larroque deslizó: “Tengo la esperanza de que esto se modifique". E insistió: "Yo creo que Cristina tiene que apoyar a Axel decididamente”.

La versión kirchnerista sobre el rompimiento del peronismo

Del otro lado del mapa político peronista, se expresó Mayra Mendoza, kirchnerista y sobre todo cristinista acérrima. La intendenta de Quilmes habló con María O’Donnell en Urbana Play y fue en un sentido totalmente contrario a la versión de Larroque.

Según Mendoza, el responsable del rompimiento del peronismo no es Máximo Kirchner, ni mucho menos Cristina. Para ella el responsable único es Axel Kicillof.

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza

“Desde nuestro lugar no hay pelea. El que rompe algo que estábamos en proceso de decidir juntos es Axel”, afirmó.

La intendenta sostuvo que el sector kirchnerista “quería unidad y en una sola elección”, pero que “nos enteramos por los medios de una convocatoria a desdoblar la elección, teniendo posibilidad de hacerlo hasta el treinta de abril”.

Según Mendoza, ese plazo dejaba margen para seguir negociando: “Teníamos posibilidad de seguir charlando”. Y apuntó directo al Gobernador: “¿Cuál es la diferencia que tiene con Cristina para no respetar lo que no solamente Cristina, sino toda la fuerza Unión por la Patria estaba pidiendo, que es ir en una sola elección?”.

En ese marco, dejó una definición política de peso: “Cristina lo planteó claramente: si hay desdoblamiento, ella estaba dispuesta a ser candidata por la Tercera Sección Electoral”.

Y cerró con una idea que muestra el horizonte político que imagina su sector: “Obviamente que nosotros entendemos que si hay diferencia, las diferencias las tiene que dirimir una elección y la gente tiene que elegir. Entonces cada uno tendrá sus representantes”.

Mientras tanto, Kicillof…

El Gobernador Kicillof, en tanto, no cae en los debates de alfiles, aunque sutilmente envía mensajes. Mientras tanto, sigue en su tarea de aglutinar sectores y espacios que lo respalden. En ese marco, este miércoles se mostró muy cercano a Abel Furlán, secretario general de la UOM, en el Congreso Nacional de Delegados Metalúrgicos.

Axel Kicillof y Abel Furlán en el Congreso Nacional de Delegados Metalúrgicos

Ni bien finalizó el evento, no demoró en publicar en X varias fotos y un mensaje especialmente afín "al movimiento obrero".

"Buenos Aires es una provincia de producción y de trabajo y estamos ante un modelo nacional que ataca justamente eso. No es solo ajuste y salarios bajos, es también una inmensa transferencia de recursos desde los sectores productivos hacia las grandes fortunas", comenzó el mandatario provincial.

Y luego agregó: "La unidad del movimiento obrero es la columna vertebral de ese camino para enfrentar a nuestro único adversario que es Milei y mostrar que hay una alternativa. Por eso celebro estar por cuarta vez en el Congreso de la UOM".

De esta manera, el Gobernador se hace de un aliado importante, como es el gremio metalúrgico, mientras se espera a que se resuelva la cuestión de la realización, o no, de las PASO.

