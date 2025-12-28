Gatillo fácil: apartan a un efectivo y un organismo dice que ya lo identificó

”El Mapa de la Policía” es una herramienta digital colaborativa creada por organizaciones sociales y de derechos humanos en Buenos Aires para visibilizar, registrar y denunciar casos de violencia institucional, abusos policiales y “gatillo fácil”. Desde hace años permite a los usuarios geolocalizar incidentes, consultar comisarías y buscar proteger los derechos ciudadanos frente a la actuación de la fuerza. Este organismo fue el primero que pudo identificar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, como el responsable de dispararle a la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo durante la jornada del 12 de marzo, a dos cuadras del Congreso. El rol de “El Mapa” fue determinante, porque realizó en tiempo récord una reconstrucción audiovisual de los hechos gracias al trabajo de peritos profesionales. Fueron pruebas determinantes para llegar a la autoría del uniformado, cuyo procesamiento fue confirmado este viernes por la Cámara Federal porteña.

“El Mapa” aportó este viernes una primera reconstrucción de los hechos ocurridos el 25 de diciembre en el barrio de Lugano. Según denunció, pudo armar la secuencia “donde la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González con un arma de fuego”. Según indicó el organismo “estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Su esposa, Nelly, también fue herida y permanece hospitalizada”. De acuerdo a los “registros de los vecinos”, el Mapa informó que desmintió la versión policial. “Juan Gabriel fue disparado a quemarropa por un agente que acababa de llegar a la escena, portando un arma que parece ser una escopeta Mossberg. Juan Gabriel murió horas después en el Hospital Piñero”. La ong recordó que “el protocolo de uso de la fuerza sólo habilita armas letales para proteger una vida ante peligro inminente. Nada de eso ocurrió. El autor material del crimen está individualizado y su identificación es inminente”, anticipó “El Mapa”.

De acuerdo al aporte de los vecinos, se pudo constatar que la policía ingresó al barrio cerca de las 16, a pedido de los vecinos. “Momentos después vemos a un agente de la policia que se baja y dispara a quemarropa. El agente que disparó se bajó de una camioneta Nissan Frontier número 7867, cuya patente es AF287HF, que pertenece a la Comisaría 8A. El efectivo pertenece a la Unidad Táctica de Pacificación número 4 y su nombre ya está en manos de los organismos que buscan esclarecer el hecho.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante el escándalo originado, el Ministerio de Seguridad porteño ratificó que “a la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir”, pero “si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”. Con ese preámbulo, la cartera que conduce el ministro Horacio Giménez, informó que “se inició una investigación disciplinaria que derivó en la decisión de pasar a disponibilidad a un oficial primero de la comisaría 8A, a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos en la Villa 20 de Lugano”. El sumario interno está a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo del ministerio y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad. Según la versión oficial, “el 25 de diciembre a las 12:48 horas ingresa un llamado al 911 de una mujer que solicita presencia policial en Chilavert y Araujo, porque personas alcoholizadas estaban tirando botellas contra su domicilio. Luego se recibieron dos llamados más al 911 denunciando una pelea entre vecinos con personas que se arrojaban botellas entre sí. Al lugar arribó personal de la División Unidad Táctica de Pacificación que solicitó el cese de las agresiones y al no acatarse la orden se inició una refriega con las personas que estaban peleando. Los efectivos policiales comenzaron a ser agredidos físicamente recibiendo golpes de piedras y botellas. Tres resultaron heridos”.