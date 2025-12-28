Quirno destacó que Israel reconoció la disputa por Malvinas

El canciller argentino Pablo Quirno reaccionó a las declaraciones de su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, en relación con la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas.

Ayer resaltó el reconocimiento explícito de Israel sobre la existencia de la controversia y la necesidad de resolverla mediante el diálogo, conforme al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas.

La palabra del funcionario argentino, vía la red social X, se produjo luego de que Sa’ar se refiriera públicamente al anuncio de la empresa israelí Navitas Petroleum, que a través de su filial británica planea llevar adelante actividades de exploración hidrocarburífera en el Atlántico Sur, en un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina. La iniciativa generó una protesta formal de la Cancillería argentina, que considera ilegales e ilegítimas todas las actividades de exploración y explotación de recursos naturales realizadas sin autorización del Estado argentino en la zona en disputa.

“Valoro las declaraciones del Canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en las que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido”, señaló Quirno en el mensaje. El jefe de la diplomacia argentina sostuvo que la cuestión de las islas Malvinas “debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

En ese marco, el ministro remarcó además que las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa. Asimismo, advirtió que la Argentina “continuará adoptando todas las medidas necesarias” para impedir que este tipo de iniciativas se concreten, en línea con la posición histórica del país sobre la defensa de sus derechos soberanos en el Atlántico Sur.

Vale destacar que las declaraciones del canciller argentino se conocieron después de que Sa’ar buscara tomar distancia de Navitas Petroleum y aclarara que se trata de una empresa privada sin vínculos con el Estado de Israel. En un mensaje publicado también en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores israelí afirmó que su gobierno no está involucrado “de manera alguna” en las actividades anunciadas por la compañía y expresó su pesar por el malestar generado en la Argentina.