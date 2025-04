Los jubilados vuelven a marchar con el apoyo de la CGT

La CGT volverá a sumarse hoy a la marcha por los jubilados en las puertas del Congreso, en la antesala del paro general que realizarán este jueves y que contará con el servicio de colectivos en el AMBA por la conciliación obligatoria que rige para el sindicato de la UTA.



"Lo advertimos y la realidad lo confirmó: el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias", se quejó la CGT durante una conferencia de prensa que brindaron los referentes de la central para ratificar la movilización y la huelga.





Ambas iniciativas contarán con la adhesión de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y de los movimientos sociales, que desde las 12 de este miércoles se sumarán a la marcha al Congreso y luego se plegarán al paro del jueves.

Semana caliente: la CGT se endurece ante LLA con una marcha y un paro general

No obstante, todo indica que el paro general se resentirá debido a la circulación de colectivos que está garantizada para el jueves debido a que la UTA no podrá plegarse a la medida de fuerza porque se encuentra en medio de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo ante el conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad.



En el gremio que conduce Roberto Fernández dieron a entender en los últimos días que el jueves se prestará servicio con normalidad, lo que no habría caído bien en la plana mayor cegetista, ya que la conciliación no regiría para una huelga convocada por la central obrera.





"El Gobierno no atiende nuestros reclamos", se quejó la CGT en un comunicado y criticó las políticas de la gestión libertaria al considerar que "el ansiado equilibrio fiscal, obtenido a través del desmantelamiento del Estado (...) y del abandono de la obra pública, multiplico el desequilibrio social".



"Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social", agregó la central.

Las fuerzas Federales vigilarán el Congreso y la Policía de la ciudad controlará las calles

Las fuerzas federales custodiarán el Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad se ocupará hoy del operativo en las calles durante la habitual marcha de los jubilados al Congreso Nacional. Según se informó, habrá un vallado perimetral sobre el Congreso y las Fuerzas Federales se ocuparán de la seguridad del Edificio.



Los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estarán apostados de un lado del vallado. Por su parte, la Policía de la Ciudad se ocupará de la seguridad en las calles.

Desde el mediodía de este miércoles se realizarán cortes de tránsito en todo la zona del Congreso conforme a como vaya avanzando la movilización. Además, por prevención, se retiraron el martes 160 contenedores de residuos de los alrededores del Congreso de la Nación y de la Avenida de Mayo.

