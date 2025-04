En vísperas al paro, la CGT marchará con los jubilados para hacerle frente al operativo de Bullrich

Bajo la consigna “Paramos ante una desigualdad social intolerable y un Gobierno que no atiende nuestros reclamos”, la CGT retoma la ofensiva y, en vísperas del paro general de 24 horas del jueves, se sumará a la marcha de los jubilados que habitualmente realizan los miércoles frente al Congreso de la Nación.

"Lo advertimos y la realidad lo confirmó: el ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias", apuntó la CGT (Central General de Trabajadores) durante una conferencia de prensa que brindaron los referentes de la central para ratificar la movilización y la huelga.

Las medidas de fuerza cuentan con la adhesión de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y de los movimientos sociales, que desde las 12 del mediodía comenzarán a movilizarse hacia Plaza Congreso y luego se plegarán al paro del jueves 10.

Reunión de la CGT y la CTA previo al paro general del 10 de abril.

En un comunicado, la central obrera cuestionó las políticas de ajuste y motosierra del Gobierno y señaló que "el ansiado equilibrio fiscal, obtenido a través del desmantelamiento del Estado, de sus organismos de control, de sus empresas y del abandono de la obra pública, multiplicó el desequilibrio social".

"Reclamamos paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones y pensiones, actualización del bono y poner fin a la represión salvaje de la protesta social", agregó la Central. Los referentes cegetistas dieron una conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde el cosecretario general, Héctor Daer, acompañado por sus pares del triunvirato, Carlos Acuña y Oscar Argüello, sostuvo que la medida de fuerza "fue avalada por los 50 gremios que conforman el Consejo Directivo".

"Le decimos al Gobierno que no puede haber precios libres con paritarias pisadas. No puede haber acuerdos que no se homologuen", agregó Daer. El referente sindical aludió también al funcionamiento de los colectivos en el día del paro y señaló que "esto es más que un paro" de ese sector, al recordar que "ya hubo otros paros en los que hubo colectivos e igual fueron contundentes".

¿Hay clases el 10 de abril pese al Paro de la CGT?

No obstante, todo indica que el paro general se resentirá debido a la circulación de colectivos que está garantizada para el jueves debido a que la UTA no parará porque se encuentra en medio de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo ante el conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad.

En el gremio que conduce Roberto Fernández dieron a entender en los últimos días que el jueves se prestará servicio con normalidad, lo que no habría caído bien en la cúpula de la CGT, ya que la conciliación no rige para una huelga convocada por la central obrera.

Bullrich custodiará el Congreso con un operativo coordinado con la ciudad

En este escenario, las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires preparan para este miércoles un operativo coordinado, luego de que la Cámara de Apelaciones revocara la resolución del juez Roberto Gallardo que había ordenado que la Policía de la Ciudad la que custodie la marcha de los jubilados tras los últimos incidentes.

De manera que, el Ministerio de Seguridad porteño informó esta noche que las fuerzas federales custodiarán el Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad se ocupará del operativo en las calles durante la habitual marcha de los miércoles de los jubilados, que suele ser violentamente reprimida.

La oposición aprobó la creación de una comisión investigadora de $LIBRA en Diputados

El organismo detalló que habrá un vallado perimetral sobre el Congreso y las Fuerzas Federales se ocuparán de la seguridad del Edificio. Los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estarán apostados de un lado del vallado. Por su parte, la Policía de la Ciudad se ocupará de la seguridad en las calles.

Desde el mediodía del miércoles se realizarán cortes de tránsito en todo la zona del Congreso conforme vaya avanzando la movilización. Además, por prevención, se retiraron este martes 160 contenedores de residuos de los alrededores del Congreso de la Nación y de la Avenida de Mayo.

