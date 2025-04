La Cámara de Diputados se encuentra en sesión para tratar diversos proyectos para investigar el escándalo cripto de $LIBRA, la token que promocionó el presidente Javier Milei hace casi dos meses. El gobierno intentó tirar abajo la sesión, pero hubo cambios a último momento en la postura de algunos legisladores que responden a gobernadores, lo que posibilitó que hubiera quórum, cuando minutos antes no daban los números.

La fuerza principal que se sentó en la cámara baja, como era de esperarse, fue UxP. A ellos se sumaron los radicales díscolos de Democracia para Siempre de Pablo Juliano, Encuentro Federal de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y los diputados de la izquierda. Con 130 legisladores, se logró el quórum necesario (129) para que hubiera sesión.

Inesperadamente, se sentaron en sus bancas los diputados de EF que responden al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, así como los catamarqueños que siguen las órdenes del gobernador Raúl Jalil.

En cambio, el PRO y la UCR (con las excepciones de Julio Cobos y Fabio Quetglas) colaboraron con la estrategia fallida de vaciar el quórum junto al oficialismo de La Libertad Avanza e Innovación Federal.

En esta jornada, además el temario incluye tratar la emergencia nacional en Discapacidad y diversos proyectos sobre la moratoria previsional que se venció en marzo. Estos temas no cuentan con dictamen a diferencia de $LIBRA, por lo que se descarta que se consigan los dos tercios necesarios para tratarse "sobre tablas". De esta manera, buscarán emplazar estos temas a la Comisión de Presupuesto que preside el oficialista José Luis Espert, que por el momento viene dilatándolos.

14:30 Maximiliano Ferraro: "Queremos interpelar al jefe de Gabinete y crear una comisión investigadora"

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, manifestó: "Por más que quieran vaciar esta sesión, es nuestra obligación discutir un patrón de conducta que atraviesa muchas decisiones de este gobierno. El caso LIBRA no es una simple promoción. Utilizó su investidura para perjudicar a un montón de personas. En el mejor de los casos podríamos estar frente a un grave caso de impericia. Pero el Presidente no puede alegar su propia torpeza, mucho menos si atenta contra nuestro país. Hay una patrimonialización del Estado en muchas cuestiones en este gobierno".

"Queremos interpelar al jefe de Gabinete y crear una comisión investigadora. Para la CC la transparencia es un derecho. Conocer la verdad. Tenemos el deber de exigirla e investigarla", precisó.

14:00 Vanina Biasi pidió juicio político a Milei

La diputada de la izquierda, Vanina Biasi, afirmó que en lugar de votarse por la creación de una comisión investigadora, "lo que se tendría que estar tratando es el juicio político. Escuché decir cosas como que se hizo pocas veces. Si no hubo cuando tenía que haber, háganse cargo, pero ahora tiene que haber. Es una estafa multimillonaria y acá no podemos ni interpelar a los funcionarios que la hicieron. La Justicia de este país avanza menos que la de Estados Unidos. La Justicia no la va a llevar ni el Poder Judicial ni este Congreso, la va a llevar el pueblo argentino movilizado y por eso llamamos al pueblo argentino a movilizarse mañana con fuerza para decir 'fuera Milei, fuera Bullrich y aumenten las jubilaciones'".

13:20 Banfi expresó que el radicalismo quiere preguntarle a Francos la semana próxima por LIBRA

La diputada de la UCR, Karina Banfi, expresó la postura del bloque respecto de que no votarán a favor de crear una comisión investigadora de $LIBRA porque quieren "esperar" a que actúe la Justicia.

"Tenemos una batería de dictámenes porque prima la fuerza sobre la razón. Lo del 14 de febrero fue escandaloso por el tuit del Presidente. Puede ser reprochable judicialmente. Nos damos dos días para debatir y definir qué posición tiene que tener el Congreso acerca de la situación de Milei con las criptomonedas. Tuvimos 5 dictámenes, sin consenso, sin acuerdo. El dictamen de la UCR es simple. Lamento tener que pedirle al jefe de Gabinete venir al menos una vez por mes para explicar el rumbo del modelo a este Congreso. Como no es parte de su rutina lo hicimos con este dictamen", argumentó.

"Queremos encontrar la verdad política. No estamos en contra de las comisiones investigadoras. Tenemos la responsabilidad de controlar las cuestiones del Estado, pero creemos que no es el momento para tratar este tema con tan pocos indicios y cuando la Justicia nacional e internacional está llevando adelante el caso. Poco es lo que vamos a poder averiguar. Por eso preferimos esperar. Y escuchar lo que tiene para decir el jefe de Gabinete", agregó.

Y concluyó: "Presentamos un pedido de acceso a la información pública. Podemos sospechar que se incurrió en algún delito. El 9 de abril es el plazo que tiene el gobierno para responderme".

13:00 Mayoraz dijo que $LIBRA es un tema "de privados" que no afecta al Estado y que "debe investigar la Justicia" y no el Congreso

El diputado libertario Mayoraz pidió que "a pesar de las frases armadas o hablar de la 'República' y 'la verdad', es un circo armar una comisión investigadora. Si tanto respetan la República, respeten la división de poderes. Es la justicia la que tiene que investigar y no ha imputado a nadie y ya dicen que es una 'estafa'. Esto excede los límites del poder legislativo y además es un caso que involucra a privados, no al Estado".

12:40 Juliano: "Al año pasado se la pasaron pidiendo auditoría a universidades, es hora de auditar si Milei promocionó una estafa"

El jefe del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, manifestó que el escándalo de $LIBRA Milei fue a partir de "una promoción de una cripto que defraudó a millones de personas en el mundo".

Por eso, pidió "no mirar para un costado. Que no nos dé lo mismo si el Presidente está timbeando o si dicen que por unos dólares lo tienen agarrado. El año pasado se la pasaron hablando de auditar universidades. Es hora de auditar si el presidente promocionó una estafa".

Noticia en desarrollo...