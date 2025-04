Día del Trabajador amargo: Las "relaciones de dependencia encubierta" afecta a 1 de cada 4 jóvenes profesionales

En Córdoba, ejercer una profesión ya no garantiza estabilidad, ingresos dignos ni desarrollo personal. En este Día del Trabajador, los datos que surgen del Observatorio de la Federación de Profesionales de Córdoba (FEPUC) pintan un panorama alarmante: jornadas interminables, múltiples empleos y derechos laborales diluidos son parte del día a día de más de 150.000 profesionales.

Los datos acumulados por la entidad muestran una realidad marcada por la precarización, la pérdida de derechos, el pluriempleo y una creciente sobreocupación horaria.

Una postal alarmante

Más del 60% de las y los profesionales cordobeses trabajan de manera independiente. "Sin embargo, bajo la supuesta autonomía del ejercicio liberal de su profesión, se esconde una creciente precarización laboral" que empuja a jornadas extenuantes y múltiples empleos como estrategia de supervivencia.

En 2024, el 43% del colectivo profesional tiene más de una actividad laboral, mientras que casi el 40% trabaja más de 10 horas al día.

Marina, abogada, describe su rutina: "Trabajo en mi estudio de manera independiente, luego en una empresa a la que voy una o dos veces por semana vemos temas laborales, entre otras cuestiones, y ahora conseguí unas horas docentes donde estoy en relación de dependencia. Bueno, también por las noches en casa analizo casos, escribo presentaciones judiciales, corrijo exámenes, etc."

La sobrecarga horaria no se traduce necesariamente en mejores ingresos. Por el contrario, el informe muestra que los ingresos apenas acompañan la inflación y que, entre mayo de 2023 y mayo de 2024, el poder adquisitivo cayó 53 puntos porcentuales.

Relaciones de dependencia encubiertas y ausencia de derechos

Uno de cada cuatro jóvenes profesionales se encuentra en una "relación de dependencia encubierta" (RRDD), "una modalidad que combina lo peor de ambos mundos: las obligaciones de una relación laboral sin ninguno de sus derechos", sentencian desde FEPUC.

El profesional factura mensualmente, pero cumple horarios fijos, depende de un solo contratante y carece de obra social, aportes jubilatorios, vacaciones o licencias por enfermedad o maternidad.

"Nosotros no tenemos paritarias. Entonces, la puja inflacionaria la enfrentamos con más horas de trabajo. Pero hay un límite físico inflexible", advierte Marcos, veterinario.

La informalidad también afecta el inicio de la vida laboral: el 40% accede a su primer empleo mediante becas, contratos precarios o directamente sin formalización legal.

Por otro lado, la brecha de ingresos por género alcanza el 36% en promedio, y entre profesionales independientes trepa al 43%.

"Aceptar condiciones laborales indignas, naturalizar la negociación individual de honorarios o resignarse a cobrar menos 'para no perder el cliente', no es solo un perjuicio personal: es una forma de bajar el precio —y con él, el valor— de toda una profesión. Es urgente que como colectivo recuperemos la conciencia de que cada vez que aceptamos menos de lo justo, estamos depreciando la formación, el compromiso y el rol social que asumimos como profesionales", reflexionaron desde la entidad.

"El valor de nuestro trabajo no se define solo por la oferta y la demanda, sino por lo que estamos dispuestos a defender como piso ético", sostiene el documento.

Hacia una recuperación del valor profesional

La tendencia a combinar trabajo independiente con alguna forma de relación de dependencia se ha vuelto cada vez más frecuente. Los datos muestran que, a mayor regulación, mejores son los ingresos y menores las desigualdades, especialmente en términos de género.

"Si una mujer embarazada trabaja como monotributista para un solo empleador, deberá negociar una licencia sin perder sus honorarios. Pero nadie le garantiza ese mes de ingreso. Lo mismo ocurre con una enfermedad o cualquier eventualidad", detalla el informe.

En este 1.º de mayo, el mensaje de FEPUC invita a una reflexión colectiva: tal vez la mejor forma de honrar la vocación no sea seguir multiplicando jornadas, sino empezar a construir condiciones para vivir con dignidad del trabajo elegido. "Porque si no defendemos el valor de nuestras profesiones, lo que ponemos en riesgo no es solo nuestro ingreso: es el futuro mismo del ejercicio profesional como proyecto de vida".