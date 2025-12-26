Córdoba: el nuevo protocolo para medidas judiciales alcanzará hasta 100 casos por año

La Municipalidad de Córdoba y el Tribunal Superior de Justicia firmaron un convenio para ordenar y agilizar el cumplimiento de tareas comunitarias, capacitaciones y otras medidas judiciales que deben realizar personas imputadas en la ciudad, con el objetivo de garantizar que se concreten en tiempo y forma.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Daniel Passerini y autoridades del Tribunal Superior de Justicia, y establece un circuito de comunicación más claro entre ambas instituciones cuando una persona es derivada por la Justicia para cumplir tareas comunitarias, instancias educativas o recibir acompañamiento social.

A partir de este esquema, la Justicia contará con información actualizada sobre los programas municipales disponibles, mientras que el Municipio tendrá un procedimiento definido para recibir a las personas derivadas, orientarlas sobre las actividades asignadas y luego informar si las condiciones impuestas fueron cumplidas.

En una primera etapa, el convenio prevé alcanzar hasta 100 casos por año, con evaluaciones periódicas para ajustar y mejorar su funcionamiento. Además, se estableció que el Tribunal Superior de Justicia asumirá la cobertura de los seguros necesarios para las personas que deban cumplir estas medidas.

La comunicación operativa se canalizará a través de la Oficina de Medidas Adecuadas, por parte de la Justicia, y la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Municipio. En tanto, el Instituto de Planificación Municipal (IPLAMU) informará mensualmente qué programas y espacios municipales están disponibles para este tipo de acciones.

De la firma participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo, junto a los vocales Luis Rubio y Jessica Valentini, mientras que por el Municipio estuvieron presentes el secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Raúl La Cava, y el director ejecutivo del IPLAMU, Juan Carlos Mansilla.

Según se informó, el convenio busca dar respuestas más rápidas y ordenadas, evitar trámites innecesarios y fortalecer el trabajo conjunto entre la Justicia y el Estado municipal, con foco en la responsabilidad, la reparación del daño y la convivencia social.