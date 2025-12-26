Stellantis cerró un año récord en Córdoba y acelera su expansión para 2026

Con una inversión récord, expansión del empleo calificado y la consolidación del Polo Industrial de Ferreyra como centro estratégico para la región, Córdoba se convirtió en 2025 en una pieza clave del mapa global de Stellantis. La automotriz cerró el año con crecimiento productivo, liderazgo comercial y una fuerte impronta exportadora, apoyada en la transformación de su planta cordobesa en hub regional de pick-ups, desde donde se fabrican modelos de alcance internacional como la Fiat Titano y la Ram Dakota.

“El Polo Industrial de Ferreyra se transformó definitivamente en un Hub regional de producción de pick-ups”, afirmó Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, al hacer el balance de un año que marcó un punto de inflexión para la industria automotriz local. Con US$ 385 millones en inversiones, la incorporación de 1.800 trabajadores y nuevos proyectos productivos en marcha, la compañía reforzó el rol de Córdoba como motor industrial, exportador y tecnológico del sector automotor argentino.

Uno de los principales hitos del año fue la transformación definitiva de la planta cordobesa en hub regional de producción de pick-ups, con la fabricación de Fiat Titano y Ram Dakota bajo estándares globales. “La planta cordobesa se transformó definitivamente en un Hub regional de producción de pick-ups, con fuerte impacto en la cadena de valor local y en la generación de empleo calificado”, remarcó Zuppi.

El proyecto incluye la incorporación de 1.800 nuevos trabajadores, con un enfoque de diversidad poco habitual en la industria: el 50% de las nuevas incorporaciones serán mujeres. “Es un proyecto integral que combina tecnología de punta, empleo calificado y diversidad”, señaló.

El lanzamiento de la Ram Dakota fue, según el ejecutivo, “uno de los hitos industriales más importantes de los últimos años en la Argentina”, resultado de una inversión planificada de largo plazo, modernización tecnológica y el desarrollo de un ecosistema de proveedores nacionales.

Liderazgo comercial y renovación de portafolio

En paralelo al fortalecimiento industrial, Stellantis sostuvo su liderazgo en el mercado local, con el Fiat Cronos como el vehículo más vendido del país por cuarto año consecutivo. A esto se sumó una intensa agenda de lanzamientos que amplió la oferta del grupo.

Durante 2025 se presentó el nuevo Fiat 600 Hybrid, que marca “un punto de inflexión en la estrategia de electrificación del grupo”, junto con los nuevos Peugeot 408, 3008 y 5008, que incorporan tecnología, diseño y conectividad de última generación. “Estos hitos reflejan la diversificación del portafolio de Stellantis y su compromiso con la innovación tecnológica y la sustentabilidad”, explicó Zuppi.

Además, Stellantis se convirtió en la primera terminal automotriz del país en producir vehículos electrificados para exportación, con los modelos Peugeot 208 y 2008 híbridos desde la planta de El Palomar.

Exportaciones, el motor del crecimiento

La estrategia exportadora fue clave en el desempeño del grupo. Hoy, cerca del 70% de la producción de la Ram Dakota se destina al exterior, principalmente a Brasil, aunque también a otros mercados de la región. “Este perfil exportador es fundamental para garantizar escala, empleo y estabilidad en el flujo de divisas”, afirmó Zuppi.

La compañía apunta a profundizar este camino mediante mayor integración local de componentes, mejoras logísticas y nuevos corredores de exportación, utilizando los puertos de Rosario y Buenos Aires, además de analizar alternativas ferroviarias y fluviales.

“Con las condiciones adecuadas, Argentina puede duplicar su participación regional como proveedor de vehículos”, advirtió, aunque aclaró que aún quedan desafíos estructurales para mejorar la competitividad global.

Macro, márgenes ajustados y competitividad

Zuppi reconoció que el contexto económico tuvo impacto, pero destacó un cambio relevante: mayor previsibilidad. “Hoy trabajamos con un tipo de cambio estable y una estructura que permite importar, exportar y pagar libremente, algo impensado hace apenas unos años”, señaló.

Sin embargo, advirtió que los márgenes siguen siendo muy ajustados. “No hay espacio para reducciones significativas de precios si no se reducen los impuestos o el tipo de cambio”, sostuvo, aunque destacó que Stellantis logró mantener precios por debajo de la inflación y la devaluación.

El principal escollo estructural sigue siendo la presión impositiva, que en Argentina ronda el 16% para exportar, frente al 7% de Brasil y el 0% de México. “Esa diferencia limita la capacidad de competir en igualdad de condiciones”, afirmó.

Movilidad sustentable y electrificación

La transición energética ocupa un lugar central en la estrategia del grupo. “Argentina ya forma parte de esa transformación”, aseguró Zuppi. Además de la producción de híbridos para exportación, Stellantis avanzó en capacitación técnica, incorporación de energías renovables y desarrollo de infraestructura.

De cara al futuro, confirmó el lanzamiento de Leapmotor hacia fines de 2026, la marca china del grupo, como parte de una estrategia multienergética que combina motores de combustión, híbridos y eléctricos. “Vemos a la sustentabilidad como una oportunidad, no un obstáculo”, afirmó.

Proyecciones 2026

Para 2026, Stellantis prevé continuar ampliando su oferta de productos, tanto de fabricación local como importados. En Córdoba, uno de los hitos será el inicio de la producción del motor Multijet 2.2, destinado a equipar las pick-ups del grupo.

“El mercado argentino tiene margen para crecer entre un 10 y 15% el año que viene”, proyectó Zuppi, siempre que se mantengan la estabilidad macroeconómica y el financiamiento. A nivel sectorial, estimó que el mercado podría alcanzar las 650.000 unidades vendidas y una producción de 560.000 vehículos, con un componente exportador cercano al 60%.

Zuppi se mostró optimista sobre el futuro de la industria automotriz argentina en un contexto global de transformación tecnológica. “Argentina tiene talento, capacidad industrial y una red de proveedores con experiencia”, afirmó, y señaló que la clave estará en invertir en innovación, educación técnica e integración vertical.

“Estamos convencidos de que la industria automotriz argentina puede triplicar su producción en el mediano plazo, si se garantiza previsibilidad macroeconómica y competitividad fiscal”, concluyó. “Nuestra meta es que cada vehículo producido en el país sea sinónimo de tecnología, empleo y valor agregado argentino”.