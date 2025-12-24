Ventas de Navidad en Córdoba: el ticket promedio fue de $49.800 y el comercio quedó con gusto a poco

Las ventas minoristas durante la última Navidad registraron una caída interanual del 1,1% en unidades vendidas en los comercios pymes de Córdoba, según el relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM) junto a sus cámaras y centros comerciales adheridos.

El dato marca un leve retroceso frente a la Navidad 2024, cuando las ventas habían crecido 1,5% respecto de 2023, y confirma un escenario de consumo más selectivo, atravesado por la cautela de los hogares, la comparación permanente de precios y una fuerte dependencia de promociones y financiamiento.

“El repunte de los últimos días confirmó una tendencia que se repite: el consumidor espera hasta último momento y compra con mayor cautela”, explicó el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolín. Si bien reconoció que hubo más movimiento en los centros comerciales, aclaró que ese flujo “se tradujo en compras más medidas, con fuerte peso de las cuotas, las promociones y los regalos de menor valor”.

Brandolín subrayó además que las expectativas del sector eran moderadas y que, pese a la baja del 1,1%, se temía un escenario más negativo. Sin embargo, el desempeño de los rubros de mayor peso —como alimentos, indumentaria y electrodomésticos— terminó condicionando el resultado general.

Comportamiento dispar por rubros

De los 13 rubros relevados, siete mostraron subas interanuales. Se destacaron Perfumería y cosméticos (+7,5%), Bijouterie y accesorios (+6,7%), Juguetería y rodados (+5,9%), Librerías (+5,6%), Bazar y regalos (+4,8%), Calzados y marroquinería (+3,9%) y Ropa de cama y textil blanco (+3,9%).

En contraste, se registraron caídas en Alimentos y Bebidas (−7,2%), Electrodomésticos y artículos electrónicos (−7,1%), Joyerías y relojerías (−8,1%), Videojuegos, consolas e informática (−6,1%), Artículos deportivos y de recreación (−5,0%) e Indumentaria y lencería (−3,2%).

Los rubros con mejor desempeño estuvieron asociados, principalmente, a regalos de menor valor unitario, más sensibles a descuentos y planes de pago. Aunque su ponderación en el índice general es media o baja, ayudaron a sostener el nivel de actividad durante la campaña.

Por el contrario, los sectores de mayor peso en la estructura del consumo explicaron gran parte del retroceso, reflejando una clara priorización del gasto y la postergación de compras de mayor valor.

Ticket y medios de pago

El ticket promedio se ubicó en $49.800. En cuanto a los medios de pago, el 32% de las operaciones se realizó al contado, mientras que el 68% se concretó con tarjetas de crédito, confirmando que, sin cuotas ni promos, el espíritu navideño se toma vacaciones.