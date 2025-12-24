Protesta en Córdoba por despidos masivos en IBF: trabajadores exigen respuestas

Trabajadores de la empresa IBF realizaron este martes una protesta frente a la Secretaría de Trabajo de Córdoba, tras el cierre de la planta y la pérdida de sus puestos laborales. La medida afecta a más de 20 familias, entre operarios y personal administrativo, que quedaron sin empleo en la previa de las fiestas de fin de año.

Reclamo laboral y pedido de intervención oficial

Según informó CBA24N, mientras los trabajadores se concentraban en el exterior del edificio, los delegados sindicales ingresaron a una audiencia con autoridades provinciales para exigir una definición sobre la situación de la fábrica y la continuidad laboral.

Los trabajadores relataron que el cierre se produjo de manera inesperada, al comienzo de su jornada laboral: "el lunes, a las 7 de la mañana, vino un escribano con guardaespaldas a darnos los documentos, quisiéramos o no”.

Pero la situación, lejos de estar próxima a resolverse, genera un imoacto social fuerte dada la cantidad de afectados que sostiene económicamente a sus familias. “Tenemos alquileres que pagar y se nos complica justo en esta fecha. No pueden hacernos esto”, señalaron durante la manifestación.

En ese marco, algunos empleados expusieron la realidad de su situación: “habilita a que las patronales traten a los trabajadores como descartables”, afirmaron también a Cba24n.

La protesta se mantiene a la espera de una definición oficial por parte de la Secretaría de Trabajo, en un escenario de creciente tensión laboral en Córdoba y con el reclamo centrado en la reapertura de la planta y la preservación de las fuentes de empleo.