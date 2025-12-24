Festival Alienígena 2026 en Capilla del Monte: fechas y actividades del evento más místico de Córdoba

El Festival Alienígena de Capilla del Monte se desarrollará entre el 6 y el 14 de febrero de 2026 y posicionará nuevamente a esta localidad del norte del Valle de Punilla como uno de los destinos más convocantes del verano cordobés. Durante una semana, la ciudad ofrecerá desfiles de disfraces, conferencias de ufología, ferias místicas, música en vivo y propuestas familiares que combinan entretenimiento, cultura y mística.

Convertido en una marca registrada de la ciudad, el Festival Alienígena nació como una iniciativa del exintendente radical Gustavo Sez y logró consolidarse con el paso de los años como la principal propuesta turística local. Su crecimiento estuvo acompañado por el fuerte involucramiento del sector privado, que encontró en el evento una oportunidad para potenciar la actividad económica y cultural de la región.

Mística, entretenimiento y actividades para todas las edades

La propuesta del festival abarca una amplia variedad de actividades pensadas para públicos diversos. Los desfiles de disfraces temáticos, las conferencias vinculadas a la ufología y las ferias místicas conviven con espectáculos musicales y espacios recreativos orientados a las familias, generando una agenda continua durante toda la semana.

Este cruce entre creencias, curiosidad científica y entretenimiento popular es uno de los principales atractivos del evento, que año tras año refuerza el perfil singular de Capilla del Monte dentro del mapa turístico de Córdoba.

Como ocurre en cada edición, el desarrollo del Festival Alienígena suele coincidir con picos de ocupación turística en la ciudad. Hoteles, alojamientos alternativos y comercios registran una fuerte demanda durante los días del evento, impulsando la economía local y consolidando a Capilla del Monte como un destino clave del verano en Punilla.