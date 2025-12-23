Equidad Jubilatoria: qué dijeron los gremios tras la reglamentación de Llaryora

Los dirigentes gremiales Ezequiel Morcillo (La Bancaria) y Roberto Cristalli (UEPC) se pronunciaron sobre los cambios anunciados por el gobernador Martín Llaryora en el marco de la Ley de Equidad Jubilatoria que se aplicarán desde los haberes de diciembre.

Se presentó el primer amparo judicial contra la ley de “equidad jubilatoria” de Llaryora

Ley de Equidad Jubilatoria

Morcillo explicó que un empleado bancario que ingresa "entra ganando 2 millones" en bruto y que estarían descontando "entre 4 y 6". "En algunos casos gerenciales y directivos el 8", precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Nos parece un atropello, nos parece que discursivamente hablan de tener diálogo, de estar predispuestos, y la verdad que no es así. Llamaron a una reunión donde participaron algunos sindicatos ya hace como un mes, quedaron en volver a llamar para antes de reglamentar, discutir algunos puntos, escuchar las voces de los representantes de los trabajadores y esa llamada nunca vino", cuestionó.

Cómo sigue el reclamo de los gremios

"Nos vamos a reunir en el día de hoy todos los secretarios generales. Vamos a evaluar los dos caminos, seguramente una medida gremial y explorar el camino legal", anticipó Morcillo.

"Nosotros estamos más afectados, pero consideramos que no puede ser siempre la variable de ajuste el trabajador y el jubilado. Acá ha habido sistemáticas decisiones del gobierno actual y gobiernos anteriores que generan el déficit", aseguró el gremialista.

Al ser consultado sobre una eventual transferencia de la Caja a los gremios, Morcillo respondió: "Que la saneen primero y después exploramos cualquier posibilidad, porque el déficit ese lo ha generado la política, no los trabajadores".

La “tablita” de Llaryora: cómo quedan los aportes de los empleados provinciales según el salario

Cuál es la postura de la UEPC

"En realidad el 87% de los docentes está por debajo de los 2.500.000 de sueldo bruto, entonces en ese sentido inicialmente no habría modificaciones", detalló el secretario General de la UEPC, Roberto Cristalli.

Aunque luego aclaró: "Lo que pasa es que lo perjudicial de esto es que las bandas tal cual lo establecen no se van a mover, no sé hasta cuándo. Quizás tengamos mucho tiempo estas bandas, por lo tanto, a medida que se vayan aumentando los salarios, van a ir entrando más gente en el aumento de los aportes".

"Cosas positivas"

"Hay cosas positivas que tiene para los que ya están jubilados, esta compensación que tendría para recuperar transitoriamente o gradualmente el 82%, que se compensaría hasta 1.300.000 de entre 100.000 y 180.000 pesos. Eso es algo positivo tendrían un porcentaje interesante de aumento quizás hasta el 12%", puntualizó.

"Lo positivo también tiene que ver con haber elevado la cantidad de mínimas jubilatorias para el artículo 58 que pasa de 1.260.000 a 1.890.000 y lo importante también es que no se va a aplicar el 20% como se aplicaba todos los que superaban 1.260.000 sino que gradualmente se va a ir aumentando del 5, el 10, el 15 hasta el 20%. Eso también lo vemos positivo", recalcó.

"De cualquier manera, tendremos que analizar bien cómo es la situación. Una vez que estén los salarios liquidados, vamos a tener más precisiones", evaluó Cristalli.

Apross

"Lo perjudicial también en esto es que ya se aplique el 1% desde el APROSS. Eso va a impactar absolutamente en todos", subrayó el sindicalista

Por último planteó "la necesidad de un adicional extraordinario para todos los gremios estatales en esta coyuntura" aunque valoró que "en principio nadie cobraría menos de lo que cobró en el mes de noviembre".