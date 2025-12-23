El titular de la Caja de Jubilaciones sobre los cambios en los aportes: "No se afectan derechos adquiridos"

El titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, Adrián Daniele, sostuvo que "no se afectan derechos adquiridos" en los cambios anunciados por el gobernador Martín Llaryora en la denominada "Ley de Equidad Jubilatoria".

Caja de Jubilaciones

"La Caja tiene una situación financiera compleja con un déficit creciente, eso todos lo sabemos año tras año. Sumado a ello que la Nación incumple con su obligación legal de transferir los fondos para cobertura del déficit de la Caja. Este año debería estar transfiriendo 24 mil millones mensuales y solo transfiere 5 mil", explicó el funcionario.

"En ese contexto se sanciona esta ley que se ha dado a llamar de Equidad Jubilatoria. Para mí hay que rescatar dos aspectos fundamentales: el primero, que no hace recaer en todo el universo de cordobeses el peso de sostener el sistema previsional de Córdoba con nuevos impuestos", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Y segundo, que a través y a partir de un principio rector de todo sistema de reparto que es la solidaridad, son los propios beneficiarios del sistema, es decir, los jubilados y los activos que aportan al sistema, quienes hacen un esfuerzo mayor con un adicional de aportes que les permita sostener y garantizar que la Caja siga en pie y que, como viene desde hace muchos años, pagando en tiempo forma los haberes a sus beneficiarios", precisó Daniele.

"¿Resuelve el problema del déficit? Claramente que no. Pero en alguna medida permite sostener el sistema y permite que aquellos beneficiarios de menores ingresos vean incrementado su haber de manera tal de que puedan sobrellevar la crisis o la recesión en la que estamos inmersos", aclaró el titular de la Caja.

"No se afectan derechos adquiridos"

"El derecho adquirido es el derecho al beneficio. Acá no se le está sacando el beneficio a nadie. Y en esta situación de crisis y que hay que sostener el sistema, insisto, hacen un esfuerzo adicional para seguir cobrando como lo vienen haciendo mes a mes. No se afectan los derechos adquiridos aquí. Esa es la cuestión que nosotros no debemos dejar de lado. No se afectan derechos adquiridos", remarcó.

Amparos

Cuando se le preguntó si no temían "una lluvia de amparos", el funcionario respondió: "Nosotros entendemos que no, porque en realidad no hay afectación. Yo no veo que haya un agravio que permita habilitar un amparo, porque el mayor aporte que hacen los activos se refleja en el pasivo, y por lo tanto se respeta la proporcionalidad del haber del pasivo con relación al activo. Entonces no veo agravio que sea motivo de amparo".

La periodista María Ester Romero, de PERFIL Córdoba, anticipó el lunes el primer amparo judicial contra los cambios presentado por una jubilada cordobesa para que no se modifique su situación previsional.

Adicional no remunerativo

Sobre el adicional remunerativo para aquellos jubilados que perciben hasta $1.300.000 en bruto, Daniele aseguró que están trabajando “contra el reloj en la liquidación” y que “el piso de lo que van a recibir de bolsillo son alrededor de 100 mil pesos”.

“De allí para arriba hay casos que van a recibir 250, 300 mil pesos y acá también quiero remarcar, que va a haber beneficiarios que van a tener un doble ingreso, porque no sólo que van a recibir este adicional no remunerativo que les va a incrementar su haber, sino que además van a dejar de pagar el aporte solidario del artículo 58”, subrayó Daniele.