La "tablita de Llaryora": así serán los descuentos que se aplicarán según los ingresos de los jubilados provinciales

La Provincia de Córdoba avanzó con una reforma integral de su sistema previsional a través de la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, una iniciativa que busca corregir desequilibrios estructurales de la Caja de Jubilaciones, mejorar la equidad del sistema y preservar el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores activos, sin reducir haberes.

Desde el Gobierno provincial reconocieron que la Caja arrastra un déficit histórico, originado en gestiones anteriores y profundizado por la deuda que mantiene el Estado nacional con Córdoba. "El problema estructural se arrastra desde hace muchos, pero muchos años. Parte de ese déficit es solventado por el gran esfuerzo de todos los cordobeses con el pago de sus impuestos. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de la Nación", expresó Martin Llaryora en el mensaje grabado a los cordobeses.

En ese marco, el objetivo central de la reforma es sostener un sistema previsional provincial que garantice ingresos superiores a los del régimen nacional, priorizando a quienes menos perciben. E gobernador fue contundente en su discurso: "Con un criterio de equidad distributiva, para solventar parte de ese déficit y par que los jubilados provinciales mantengan mejores ingresos que los nacionales. No puede ser siempre que todos los cordobeses mantengan el sostenimiento de la Caja de Jubilaciones".

La ley introduce cambios en el aporte solidario previsto en el artículo 58, con una nueva escala que eleva el piso mínimo de $1.260.000 a $1.890.000. A partir de esta modificación, 9.856 beneficiarios dejan de pagar el aporte solidario, mientras que quienes continúan alcanzados lo harán bajo un esquema de alícuotas progresivas que van del 5% al 20%, según el nivel de ingresos: 5% para haberes entre $1.890.000 y $2.100.000; 10% entre $2.100.000 y $2.520.000; 15% entre $2.520.000 y $2.940.000; y 20% para quienes perciben más de $2.940.000.

Eliminación del FOCCA y nuevo esquema de aportes

Entre las medidas centrales, la ley dispone la eliminación del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación (FOCCA) y reemplaza el aporte fijo del 4% que realizaban los trabajadores activos por una escala progresiva de aportes personales, que va del 2% al 8% según el nivel de ingresos.

El nuevo esquema establece:

* Hasta $755.000: aporte del 2%.

* Entre $755.000 y $1.000.000: aporte del 3%.

* Entre $1.000.000 y $2.500.000: aporte del 4%.

* Entre $2.500.000 y $3.500.000: aporte del 6%.

* Más de $3.500.000: aporte del 8%.

Con esta modificación, el 74% de los trabajadores activos no verá cambios en su aporte, proporción que se eleva al 87% en el sector docente, reforzando el criterio de progresividad y equidad contributiva.

Adicional mensual para garantizar el 82%

La normativa ratifica el denominado “núcleo duro” del sistema previsional cordobés y establece el pago de un adicional mensual no remunerativo para garantizar ingresos de hasta el 82% del haber bruto.

Este beneficio alcanza a 52.438 jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta $1.300.000, pertenecientes a distintos sectores como educación, salud, fuerzas de seguridad, municipios y comunas.

Cambios en el aporte solidario

Otro punto clave de la reforma es la modificación del artículo 58 de la Ley 8.024, que redefine el aporte solidario. El piso mínimo para comenzar a tributar se eleva de $1.260.000 a $1.890.000, lo que implica que 9.856 beneficiarios dejarán de pagar este aporte.

La nueva escala de alícuotas queda establecida de la siguiente manera:

* Entre $1.890.000 y $2.100.000: 5%.

* Entre $2.100.000 y $2.520.000: 10%.

* Entre $2.520.000 y $2.940.000: 15%.

* Más de $2.940.000: 20%.

Garantía de no reducción de haberes

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que la aplicación de las nuevas alícuotas no implicará ninguna disminución de haberes, ni para activos ni para pasivos, respecto de los montos percibidos en noviembre de 2025. Para ello, se instrumentará un esquema de compensaciones a cuenta de futuros aumentos, que permitirá absorber eventuales impactos.

Con esta reforma, el Gobierno de Córdoba busca avanzar hacia un sistema previsional más justo, sostenible y solidario, en un contexto económico complejo, apostando a consensos, correcciones estructurales y una distribución más equitativa de los esfuerzos.