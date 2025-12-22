9 de cada 10 estudiantes alcanzan niveles esperados de lectura: "No comprende a todos lo estudiantes"

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba presentó los resultados de la segunda toma del operativo Prisma: Fluidez y Comprensión Lectora, aplicada en octubre de 2025 a 25.990 estudiantes de 3° grado de primaria y 24.945 de 1° año de secundaria en 1.620 y 1.042 escuelas respectivamente. Entre mayo y octubre se observó un aumento en la cantidad de estudiantes en el nivel esperado de desempeño lector, con un 18% más en primaria y un 3% más en secundaria, mientras disminuyó la cantidad de alumnos sin autonomía lectora.

En diálogo con la radio Punto a Punto, Viviana Salomon, especialista en educación, destacó que los datos muestran avances importantes, pero solo reflejan una parte del proceso de alfabetización: “No estamos hablando de todos los estudiantes cordobeses, sino de los de 3° grado y 1° año de secundaria. Prisma mide fluidez y comprensión lectora, no toda la alfabetización del niño”, explicó.

Salomon agregó que la mejora observada responde a procesos de acompañamiento pedagógico sostenido: “Tenemos un formato llamado unidad pedagógica entre primer y segundo grado, donde la maestra permanece con los chicos y hace un seguimiento más certero. El vínculo pedagógico que establece la docente es clave para que el aprendizaje fluya”, señaló.

La especialista subrayó la importancia del aprendizaje en contextos sociales: “Vemos falencias en comprensión, no solo en lectura, sino también en matemática y ciencias". Otro factor relevante es el uso excesivo de dispositivos "Por más que mejoremos estrategias dentro de la escuela, si no acompañamos fuera, la comprensión no se sostiene. Puede haber mejoras para rendir una prueba, pero la pregunta es si eso se traduce en competencias para la vida cotidiana”.

Salomon también reflexionó sobre la carga docente y la falta de especialistas: “Muchos docentes están saturados. Este año se abrió la posibilidad de que tengan dos cargos por falta de recursos. Incluso en escuelas con psicopedagogas, la provincia no está abriendo cargos para estos especialistas, lo que limita la atención personalizada”, señaló.

Finalmente, destacó el valor de la evaluación como insumo pedagógico: “No digo que no sirva, al contrario: nos da muchos datos sobre la alfabetización y permite seguir pensando y tensionando cómo mejorar. Es un pedacito de información que alimenta la planificación pedagógica, aunque no cubre toda la experiencia de aprendizaje del estudiante”, concluyó Salomon.