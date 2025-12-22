El docente de la UNC que mencionó Milei confirmó el estudio sobre “rezago” de la inflación

Javier Milei dijo en una entrevista que una investigación atribuida a un alumno de Neder demostraba que el rezago de la política monetaria sobre los precios es de 26 meses, lo que situaría la llegada a una inflación cercana a cero entre julio y agosto de 2026. Enrique Neder, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Economía, confirmó la existencia del estudio académico.

"Claro que existe ese trabajo que cita el presidente", afirmó Neder en declaraciones a Radio Continental Córdoba. El economista precisó que se trata de "un trabajo de licenciatura para incorporar el título de licenciado en economía" de uno de sus alumnos, el cual planteaba "que el impacto de los shocks de política monetaria cuando se implementan tienen un rezago de 26 meses sobre los precios".

El docente relató que comentó personalmente este estudio al mandatario debido al interés de Milei por el tema. "Él siempre está muy inquieto con eso y siempre adhirió a los períodos de hasta dos años. Yo le decía: 'Bueno, está en línea con lo que se está estudiando y que se está tratando de comprobar', que fueron apenas un par de meses más, o sea, 26 meses", explicó Neder.

Sin embargo, al igual que Milei, el académico se negó a revelar el nombre del autor de la tesis. "Yo a mis alumnos los preservo como si fueran mis hijos. Entonces, si bien sé que están totalmente capacitados para hablar y brindar explicaciones con quien sea, elijo preservarlo", justificó el profesor. Tampoco se difundió el trabajo completo ni fue publicado formalmente en ninguna revista académica hasta el momento.

Neder describió la investigación como "un trabajo de excelente nivel”, y destacó su calidad académica, aunque evitó proporcionar más detalles sobre su contenido o metodología.

La relación con el presidente

El economista reconoció mantener una relación personal con Milei que se remonta a más de una década. "Sí tengo contacto con el presidente. Cada tanto nos escribimos o si él viene a Córdoba intento visitarlo, tener unos minutos con él", reveló.

Sin embargo, aclaró que no ejerce funciones de asesoramiento formal: "No tengo ningún tipo de influencia con sus asesores económicos. No me considero un asesor económico suyo, pero sí somos amigos y comentamos temas profesionales como lo hemos hecho desde hace más de 10 años, desde que nos conocimos en la Facultad de Ciencias Económicas".

Perspectivas sobre la inflación en 2026

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar una inflación que comience con cero en julio o agosto de 2026, como proyectó el presidente, Neder expresó un optimismo cauteloso. "Bajo estas mismas condiciones y si se siguen teniendo este mismo tipo de condiciones, como suele decir el presidente, bajo las mismas características de presión y temperatura, yo diría que sí", afirmó el docente.

No obstante, advirtió sobre la imposibilidad de realizar predicciones exactas en economía. "Siempre existen riesgos. Uno se tiene que amoldar a esos riesgos que pueden estar un poco contaminados por situaciones particulares, elecciones, situaciones internacionales o lo que fuera. Entonces, por eso es que a veces los tiempos no son exactos", explicó.

El Gobierno de Milei se resigna a aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios en el Senado

El profesor destacó que "si bien tenemos muchas posibilidades de efectuar cálculos y predecir resultados, hay cuestiones que dependen de otros aspectos que van más allá del mero cálculo matemático que uno pudiera hacer".

El economista manifestó su deseo personal de que se concrete la estabilidad de precios: "Luego de haber vivido períodos de altísima inflación, hiperinflacionarios, lo que más deseo en la vida es la estabilidad para poder llevar a cabo políticas que puedan ser útiles, razonables y beneficiosas para todos los argentinos".

El debate sobre los rezagos monetarios

Las declaraciones de Neder se producen en medio de un intenso debate sobre las proyecciones inflacionarias del Gobierno. Milei había afirmado inicialmente que la inflación tendría un rezago de entre 18 y 24 meses, pero recientemente actualizó esa estimación a 26 meses basándose en la tesis mencionada por el profesor cordobés.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado en diciembre con datos de noviembre, el mercado proyecta una inflación de 19,6% para todo 2026, lo que implica un promedio mensual superior al 1%. Las consultoras privadas también mantienen una postura cautelosa. EconViews, dirigida por Miguel Kiguel, advirtió que "la inflación núcleo, que marca la dinámica más estructural, subió a 2,6%, el nivel más alto desde abril".

La inflación de noviembre se ubicó en torno al 2,5% mensual, muy lejos del objetivo de convergencia a cero que el Gobierno había prometido para fines de 2025. Ahora, con el estudio de 26 meses confirmado por Neder, la Casa Rosada proyecta alcanzar ese objetivo recién en la segunda mitad de 2026.