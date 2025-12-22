El Gobierno de Milei se resigna a aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios en el Senado

El inicio de la semana en la Casa Rosada estuvo signado por los coletazos que todavía persisten tras el durísimo traspié que sufrió el Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados, cuando no logró aprobar la desestimación de la Ley de Emergencia de Discapacidad ni el Financiamiento Universitario.

Este lunes se realizó una nueva reunión de la Mesa Política, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el Presidente asistiera brevemente a la Casa Rosada para participar de un evento de Iglesias Evangélicas.

Del encuentro participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy.

Tras el nuevo revés legislativo, el Gobierno busca minimizar el impacto político de lo ocurrido en la Cámara baja y se resigna a que en el Senado el Presupuesto 2026 sea aprobado tal como llegó desde Diputados. La condición inalterable sigue siendo el superávit fiscal, eje central de la estrategia económica de Milei.

“El jefe de Gabinete tiene siempre la potestad de reasignar recursos; se verá con qué partida se sostiene el superávit”, explicó una alta fuente oficial tras la reunión.

El propio Javier Milei confirmó en una entrevista con LN+ el domingo por la noche que no vetará el Presupuesto 2026, despejando así uno de los principales interrogantes del escenario parlamentario.

En paralelo, Patricia Bullrich mantuvo un encuentro por Zoom con senadores propios y aliados, donde volvió a insistir con la posibilidad de reponer el artículo 75 del proyecto. Sin embargo, rápidamente quedó claro que no existía margen político para avanzar en ese sentido.

La exministra de Seguridad salió debilitada del debate presupuestario y debió postergar el tratamiento de la reforma laboral, que ahora quedó agendado para el 10 de febrero.

En este contexto, el Gobierno llegará el viernes al tratamiento de la ley de leyes en el Senado con la expectativa de alcanzar más de 40 votos positivos. “41 votos”, se animó a proyectar una fuente al tanto de las negociaciones, aunque hasta horas atrás el conteo preliminar rondaba los 44 apoyos.

Aún no está definido el formato de la votación: si será por capítulos o artículo por artículo, una definición clave para el desenlace del debate.

Más allá del Presupuesto, dentro del oficialismo crece la preocupación por recomponer el vínculo con el PRO, en especial con Cristian Ritondo, quien manifestó su malestar por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) a través de una presentación judicial impulsada por Álvaro González.

Aunque en La Libertad Avanza sostienen que el PRO “ya no es el partido que supo ser”, reconocen que sus votos serán determinantes para avanzar con las reformas estructurales que impulsa el Presidente.

En ese tablero, Santiago Caputo busca recuperar centralidad y retomar el rol de negociador. Este lunes recibió en el Salón Martín Fierro al senador por Santa Cruz, José Carambia, alineado con el gobernador Claudio Vidal, quien podría convertirse en un voto clave en la Cámara alta. ¿Que temas conversaron? Sobre la reforma laboral, Carambia es entre otras cosas abogado laboralista.